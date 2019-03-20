Uyuşturucu için bebek maması çaldı!

Diyarbakır'da bir marketten bebek maması çalarken görüntülenen, mamayı uyuşturucu temin etmek için çaldığı belirlenen Şahin Gezen'in ailesine destek amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bir marketten bebek maması çalarken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü bazı internet sitelerine yansıyan ve mamayı uyuşturucu temin etmek için çaldığı belirlenerek gözaltına alınan Şahin Gezen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gezen savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Aileye devlet desteği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ailenin durumunun tespit edilmesi için Gezen ailesini evlerinde ziyaret etti.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, "Diyarbakır'da markette mama çalarken yakalandı" başlığıyla sosyal medyada yer alan haberde bahsi geçen kişi ve ailesiyle ilgili bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

10 yıllık evli olan Şahin Gezen'in 3 çocuk babası olduğunu, yaşadıkları evin kardeşine ait olduğunu ve kira ödemeden ikamet ettiklerini tespit ettiklerini ifade eden Açar, "Madde bağımlısı olduğu için tedavi gördüğünü fakat tedavisini tamamlamadığını öğrendik. Çocuklarının eğitimine devam ettiğini, mamayla beslenen çocuklarının olmadığını ve bugüne kadar da mamayla beslenmedikleri bilgisini eşinden edindik." dedi.

Aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından uzun yıllar şartlı nakit yardımı yapıldığını, kurum olarak da ilgili kanunlar ve politikalar doğrultusunda hiçbir vatandaşı kendi yoksulluğu, yoksunluğu ve çaresizliğiyle baş başa bırakmadıklarını söyledi.

Açar, "Toplum olarak vicdanımıza dokunan bir şeydir yoksul bir insan. Dolayısıyla bu doğrultuda vatandaşlarımız emin olmalıdır ki; hiçbir bireyi kendi yoksulluğu, yoksunluğu ve çaresizliğiyle baş başa bırakmıyoruz. Bu vatandaşımıza da ilgili hizmet modelleri çerçevesinde hizmet sunmuşuz, sunmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Kendisine uyuşturucu temin etmek için hırsızlık yapıyor"

Merkez Bağlar ilçesinde kayınbiraderine ait 2 odalı bir evde yaşayan Şahin Gezen'in eşi C. Gezen, eşinin 3 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi.

Çaresiz olduğunu, ailesinin Adana'da yaşadığını, kayınpederi ve kayınvalidesinin kendilerine baktığını anlatan Gezen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından çocuklarına eğitim desteği sağlandığını, ayrıca aile yardımı aldığını belirtti.

Gezen, eşinin uyuşturucu temini için hırsızlık yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eşim uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra hırsızlık yapmaya başladı. Kendisine uyuşturucu temin etmek için hırsızlık yapıyor. Devletime sığınıyorum. Eşim bu uyuşturucudan kurtulsun. Daha önce de tedavi olması için çaba harcadık ama vazgeçmedi."

Olayın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gezen, "Ekipler bizim bilgilerimizi aldı. Müdürlüğe başvurmamızı istediler. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.

Şahin Gezen'in annesi M. Gezen ise oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra ailesine bakmadığını, hırsızlık olayını öğrendiği zaman da çok üzüldüğünü aktardı.

Oğlunun birkaç kez hastanede uyuşturucudan kurtulmak amacıyla tedavi gördüğünü belirten Gezen, "Ama bağımlılıktan kurtulamadı. Bizi dinlemiyor. Devletimizden tedavisinin sağlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bir marketten bebek maması çalan kişinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsünün bazı internet sitelerine yansıması üzerine konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine bahse konu hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin evli ve 3 çocuk babası, işsiz Şahin Gezen olduğu tespit edilmişti.

Gezen'in 2008, 2011 ve 2018 yıllarında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu imal ve ticareti", 2013 yılında da 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından kaydı ortaya çıkmıştı.