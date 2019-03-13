Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol Samsun’da evinden uyuşturucu hap ele geçen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da evinden uyuşturucu hap ele geçen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda B.B.’nin evinde yaptığı aramada 134 adet ecstasy hap elde etti. Olayla ilgili gözaltına alınan B.B., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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