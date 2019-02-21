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Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bolu’da, kent merkezinde bir otomobile yapılan operasyonda 289 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:57
Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bolu’da, kent merkezinde bir otomobile yapılan operasyonda 289 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent merkezinde olduğu belirlenen otomobile yapılan operasyonda, araç içerisinde bulunan Ö. Ç. (29), M. Ç. (31) ve B. Ö.’nün (35) üzerilerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:57
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