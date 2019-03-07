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Cebindeki uyuşturucu hapı hakimin odasında düşürdü! Tutuklandı

Denetimli serbestlikten yararlanıp iş yurtlarında görevlendirilen hükümlü, Ankara Adliyesi'nde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.

07 Mart 2019 Perşembe 11:09
Cebindeki uyuşturucu hapı hakimin odasında düşürdü! Tutuklandı

Ankara Adliyesi'nde hakimin odasında çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucu hapı düşüren hükümlü gözaltına alınarak tutuklandı.

Cezasının son bölümünü Ankara Açık Cezaevi'nde geçiren ve denetimli serbestlikten yararlanıp iş yurtlarında görevlendirilen hükümlü Serkan A, Ankara Adliyesi'nde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.

Hakimin şikayeti üzerine Serkan A'yı takip eden polis, hükümlünün, adliyenin tuvaletlerinden birinde çok miktarda uyuşturucuyu zula ettiğini belirledi. Gözaltına alınan Serkan A, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:09
  1. Ankara
  2. Ankara Adliyesi
  3. Cebindeki uyuşturucu hapı hakimin odasında düşürdü
  4. Tutuklama

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