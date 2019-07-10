0553 313 94 23

Uyuşturucu evi Fırtına’ya yakalandı

Bursa merkez ve Karacabey ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 satıcı kıskıvrak yakalandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
Uyuşturucu evi Fırtına’ya yakalandı

Bursa merkez ve Karacabey ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 satıcı kıskıvrak yakalandı. Sabaha karşı yapılan baskında şahısların kaldıkları evde bir kişiyi nöbetçi olarak bekletmesi dikkat çekerken polis ve narkotik köpeği Fırtına tarafından aranan evin her köşesinden uyuşturucu madde çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa ve Karacabey ilçesinde bazı kişilerin organize olarak uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şahısları takibe aldı. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerinden oluşan operasyon ekipleri sabaha karşı Bursa ve Karacabey’de şahısların kaldıkları belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yaptı. Karacabey ilçesinde zanlıların kaldığı evde bir kişinin nöbet tutması dikkat çekti. Polisleri karşısında gören zanlılardan bazıları evlerin camlarından atlayıp kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.



Uyurken örttükleri battaniye altından uyuşturucu çıktı


Bir kısmı sabah çok erken saatte yapılan şok baskında yakalanan 6 zanlı etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Şahısların emniyete götürülmesinin ardından evlerde narkotik köpeği ile birlikte arama yapıldı. Şüphelilerin yattıkları yerde üzerilerine örttükleri battaniye altlarından bile uyuşturucu çıktı. Narkotik köpeği ’Fırtına’ her odasında uyuşturucu saklanan evi didik didik etti. Başarılı narkotikköpek evin çatı kısmına gizlenen uyuşturucu madde dolu çıkıyı eliyle koymuş gibi buldu. Fırtına yatak altına özellikle zanlıların uyurken örttükleri battaniye altına gizlenen uyuşturucu maddeyi de tespit ederek ele geçirilmesini sağladı.


Öte yandan zanlıların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 100 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 90 tl para ele geçirildi.


6 şüphelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ şuçundan Karacabey’de adliyeye çıkarılacakları belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'daki cinayet davası
    1. Kartal'daki cinayet davası
    2. Aydos Ormanlarında yangın çıktı. Olay..
    3. Uçhisar Belediyesi Fransa-Cadaujac..
    4. Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol..
    5. Artem Kravets antrenmana katıldı
    6. Nevşehir Belediyesi 2019-2020..
    7. TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
    8. "BM askerleri ve soykırıma göz yuman..
    9. Tırdan düşen yedek lastik az kalsın..
    10. Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya..
    11. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    12. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    13. Erdoğan o noktaya dikkat çekerek..
    14. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    15. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar..
    16. "Fındık taban fiyatı en az 20 lira..
    17. KADEM Sosyal Destek Projeleri hakkında..
    18. Hayri Kozak: "Sıkıysa gelin, öldürün..
    19. Bu çorba ile kilo vermek sandığınızdan..
    20. Kahreden haber! Taziyeye giderken..
    21. Büyükşehir meclisinde yapılacak kent..
    22. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    23. Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı
    24. İstanbul’dan Gürcistan’a yelkenler fora
    25. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    26. Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    27. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    28. Büyük Birlik Partisi'nden dikkat çeken..
    29. Futbol: TFF 2. Lig
    30. Şoföre yılan attı, aracını çaldı
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"