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Uyuşturucu davasında ceza yağdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 30 sanık, 3 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:03
Uyuşturucu davasında ceza yağdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 30 sanık, 3 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.


Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklu sanıklardan M.B., F.A., C.T. ve A.B.’ye 30’ar yıl, U.C.’ye 24 yıl 4 ay, Y.Ö.’ye 17 yıl 6 ay, F.I.’ya 21 yıl 6 ay, S.U.’ya 22 yıl, G.K.’ye 21 yıl 6 ay, V.D.’ye 17 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer tutuklu sanıklar Y.Ö., K.M., K.M., E.T., F.E., S.K., Y.K., M.T., T.B., A.K., E.T., H.S.U., Y.E.A., U.Ç., Ö.K., Y.A., H.T., R.K., A.A. ve S.K.’yi de 3 yıl ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanıklardan bazılarına 40 bin ile 98 bin 420 lira arasında değişen para cezası da uyguladı.


Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2017’de Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye, Fatsa, Altınordu ilçeleri, Samsun merkez ve Terme ilçesi ile İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 30’u tutuklanmış, yapılan operasyonda; bin 548 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 26 sentetik hap, 12 gram esrar, 2 terazi, birer pompalı av tüfeği ve tabanca, 190 mermi ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:03
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