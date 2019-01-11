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Uyuşturucu çetesinin lideri meslekten ihraç edilen polis çıktı!

Dün gece İstanbul Fatih'te yaklaşık üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan bir eve operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Baskın verilen evde, meslekten ihraç edildiği öğrenilen ve çete lideri olduğu belirtilen eski bir polis memuru da gözaltına alındı. Kent genelinde yapılan operasyonlarla birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı.

11 Ocak 2019 Cuma 08:25
Uyuşturucu çetesinin lideri meslekten ihraç edilen polis çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gelen bir ihbar sonrası, Tekirdağ'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, önce, uyuşturucunun bulunduğu evi teknik ve fiziki takibe aldı.  Yaklaşık üç ay süren takibin ardından, Fatih'te Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan eve, gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, evde bulundurdukları uyuşturucu maddenin bir kısmını tuvalete atarken, diğer bir kısmını da pencereden arka sokağa attı. Polis ekipleri, hassas burunlu ve eğitimli 'Ceviz' isimli narkotik polis köpeğiyle evde ve uyuşturucunun atıldığı sokakta arama yaptı. Polis köpeği, hem evdeki hem de sokağa atılan uyuşturu maddeleri buldu. Yapılan detaylı aramalar sonucunda, satışa hazır metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin yanı sıra bir miktar extacy hap ve nakit para ele geçirdi.

Çete lideri, meslekten ihraç edilen polis çıktı

Narkotik polisleri, operasyon sonucunda evde bulunan 4'ü kadın toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında polis memurluğundan ihraç edilen ve çete lideri olduğu belirlenen İ.D. isimli bir kişinin de olduğu öğrenildi. İ.D'nin 20 ayrı suçtan da kaydının bulunduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:25
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Narkotik
  4. operasyon
  5. uyuşturucu

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