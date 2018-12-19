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Uyuşturucu çetelerine ağır darbe

Yılbaşından bu yana uyuşturucu imal ve satışı yaptıkları tespit edilen 2 bin 320'si "örgütlü" olmak üzere, 196 bin 800 kişi gözaltına alınarak adalet önüne çıkarıldı- Operasyonlarda, 66 ton 461 kilo 787 gram esrar, 17 ton 719 kilo 701 gram eroin, 1 ton 251 kilo 18 gram kokain, 726 kilo 850 gram bonzai, 451 kilo 645 gram metamfetamin, 21 milyon 617 bin 948 captagon, 8 milyon 8 bin 303 ecstasy ve 1 milyon 725 bin 475 sentetik ecza ele geçirildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:11
Uyuşturucu çetelerine ağır darbe

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Yılbaşından bu yana uyuşturucu imal ve satışı yaptıkları tespit edilen 2 bin 320'si "örgütlü" olmak üzere, 196 bin 800 kişi gözaltına alınarak adalete teslim edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadeleyi topyekun sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik birimleri, sokak satıcılarının yanı sıra örgütlü şekilde uyuşturucu imal ve satışını yapanlara ağır darbe vurdu.

Emniyet ve jandarma narkotik birimlerince, ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 Ocak-18 Aralık tarihlerinde 139 bin 470 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlardan 198'i ise narkotik şebekelere yönelik gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda, 196 bin 800 kişi yakalandı, bunlardan 2 bin 320'sinin narkotik şebeke yöneticisi oldukları tespit edildi. Uyuşturucu suçlarına karıştıkları gerekçesiyle yargıya sevk edilen zanlılardan 22 bin 36'sı tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin yılbaşından itibaren yaptıkları bu operasyonlarda, 66 ton 461 kilo 787 gram esrar, 17 ton 719 kilo 701 gram eroin, 1 ton 251 kilo 18 gram kokain, 726 kilo 850 gram bonzai, 451 kilo 645 gram metamfetamin, 21 milyon 617 bin 948 captagon, 8 milyon 8 bin 303 ecstasy ve 1 milyon 725 bin 475 sentetik ecza ele geçirildi.

- Uyuşturucuyla mücadelede "UYUMA" dönemi

İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele alanında bu yıl hayata geçirdiği en önemli proje "UYUMA" aplikasyonu oldu.

Vatandaşların akıllı telefonlarına indirdikleri uygulamayla uyuşturucu satıcılarını tek tuşla polis ve jandarmaya bildirmelerine imkan tanındı.

İhbarcının kimliğinin gizli tutulduğu uygulamayı bugüne kadar 23 binden fazla kişi cep telefonuna indirirken bu kişiler tarafından 2 binin üzerinde ihbarda bulunuldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:11
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. narkotik
  4. uyuşturucuyla mücadele

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