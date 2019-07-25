Uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklandı
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.25 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.
İl merkezinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan Z.A. isimli şahsın üzerinden 103 adet ecstasy hap ve 1 paket halinde 1,5gram metamfetamin maddesiele geçirildi.
Emniyette sorgulaması tamamlanan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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