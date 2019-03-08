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Uyuşturucu bulamayınca kırmızı reçeteli ilaç satan çeteye darbe

Adana’da polisin baskınları sonucu uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçları sahte reçeteyle alıp satan biri eczane kalfası kadın 5 kişi yakalandı.

08 Mart 2019 Cuma 08:55
Uyuşturucu bulamayınca kırmızı reçeteli ilaç satan çeteye darbe

Adana’da polisin baskınları sonucu uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçları sahte reçeteyle alıp satan biri eczane kalfası kadın 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eczaneden sahte reçete düzenleyerek alınan 2 bin 800 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilacın bir depoda saklandığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi, yaptığı araştırmada sahte reçeteyi düzenleyenin eczane kalfası Hicran A. olduğunu belirledi.


Genç kadının aldığı ilaçları Mustafa D., Yunus Ç., Şahin B. ve Veysi A.’ya verdiğini belirleyen polis harekete geçti. Yapılan operasyonda 1’i kadın 5 kişi gözaltına alınırken, depoda saklanan ilaçlara da el konuldu.


Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca Mustafa D.’nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 9 yıl hapis cezasıyla arandığı da öğrenildi. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan nöbetçi mahkemeye çıkan zanlılardan Mustafa D., Yunus Ç. ve Hicran A. tutuklanırken diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Öte yandan, narkotik polislerinin başka operasyonlarda aldığı zanlılar da adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • SezarSezar1 sa önce
    Adana dan asayiş ile ilgili çok haber çıkıyor. Gazetecilerin ekmek dükkanı sanki.

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