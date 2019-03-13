Uyuşturucu baskını yapılan evde cephanelik çıktı Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa ve Bilecik’te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte cephanelik çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa ve Bilecik’te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte cephanelik çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, zehir tacirliği yaptıkları tespit edilen 5 kişinin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Bilecik’te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda şahısların evlerinde, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 152 adet fişek, 2 adet 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 104 adet tabancaya ait fişek, 1 adet hassas terazi, 20 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.