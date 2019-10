Uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'dan Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşine rüşvet

ABD'de savcılar, müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşine 1 milyon dolar (5,7 milyon lira) rüşvet verdiğini ileri sürdü.

New York'ta Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi 41 yaşındaki Juan Antonio Hernandez'in hükümet bağlantılarını uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı suçlamasıyla yargılandığı dava başladı.

"Tamamen yanlış ve saçma"

Savcı Jason Richman, duruşmada yaptığı açıklamada, Hernandez'in ağabeyinden dolayı Honduras'ta dokunulmaz olduğunu ifade ederek Hernandez'in, uyuşturucu karteli elebaşı Guzman'dan 1 milyon dolar rüşvet aldığını belirtti.

Devlet Başkanı Hernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların tamamen yanlış ve saçma olduğunu ifade etti.

2 kere yüksek güvenlikli hapishaneden kaçtı

El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletindeki davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.