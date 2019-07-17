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Uyuşturucu baronu El Chapo’ya ömür boyu hapis cezası

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzma ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:20
Uyuşturucu baronu El Chapo’ya ömür boyu hapis cezası

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzma ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’dan sonra en tanınmış zehir taciri Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı, El Chapo lakaplı Joaquin Guzman ABD mahkemelerince ömür boyu hapse mahkum edildi. Guzman’ın Aldığı bu ceza sonrasında iyi hali bile gözetilse dahi 30 yıldan önce hapisten çıkamayacağı ve cezasını ABD’nin en güvenli hapishanesi ADX Florence’de geçireceği kaydedildi.


Cezası açıklanmadan önce konuşma yapan Guzman Amerikan adalet sistemini ‘yozlaşmış’ olarak nitelendirdi ve “Bütün dünya onu izlerken yargıç beni adil bir şekilde yargılamayı reddetti. Jürinin suiistimali yüzünden bu dava lekelendi. Mağdur olarak tutulduğum cezaevinde acımasız ve insanlık dışı muamele görüyorum” sözlerini kullandı.


El Chapo’nun ömür boyu hapis cezası aldığı duruşmada eşi Dania hazır bulunurken, annesi Mara Consuelo Loera Pérez ise ABD makamları kendisine vize vermediği için oğlunu görme şansını elde edemedi.


Sinaloa Kartelinin eski lideri olan Joaquin Guzan, Usame Bin Ladin’in ölümünden sonra ABD tarafından en çok aranan suçluydu. Bu yüzden ABD hükümeti, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın ölümünden sonra dünyadaki en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak El Chapo’yu kabul etmişti. El Chapo’nun çeyrek asırda, ABD’ye bin 213 ton uyuşturucu, bin 44 ton kokain, 222 kilo eroin, yaklaşık 50 ton esrar ve metamfetamin soktuğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:20
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