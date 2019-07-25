0553 313 94 23

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden anne hem ağladı hem ağlattı

Adana’da 11 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başlayan ve motosikletiyle gittiği Seyhan Nehri’ne atlayan 35 yaşındaki şahsın cesedi sabah saatlerinde bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden anne hem ağladı hem ağlattı

Adana’da 11 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başlayan ve motosikletiyle gittiği Seyhan Nehri’ne atlayan 35 yaşındaki şahsın cesedi sabah saatlerinde bulundu. Otopsisinin ardından defnedilmek üzere götürülen oğlunun tabutuna sarılan annenin “Seni yalnız bırakmadım oğlum. Ben yanındayım, beraber gideceğiz. Elini ver bana annem” diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.


Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre 11 yaşında uyuşturucuya başlayan ve geçtiğimiz günlerde eroin bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başlayıp çip taktıran Fazıl Sayılır (35), 23 Temmuz Salı günü balık avlamak için Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü’ne gitti. Anne Aysel Sayılır sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince balık avladığı yere geldi. Sayılır, gittiği köprüde oğlunun motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemelerini gördü. Oğlunu bulamayan anne, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sayılır’ın uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceği ya da intihar etmiş olabileceğini düşünerek dalgıç polislere bilgi verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, tekne ile Sayılır’ın düşmüş olabileceği yerde arama çalışmalarına başladı ancak genci bir türlü bulamadı. Gün boyunca nehirde aranan genç bulunamayınca akşam arama çalışmalarına ara verildi. Bu sabah aynı bölgede yeniden arama çalışmalarına başlayan dalgıç polisler, gencin cesedini köprünün altında buldu. Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Fazıl Sayılır’ın cenazesi evine götürüldüğünde


annesi Aysel Sayılır, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çevredekilerin yardımıyla ayakta güçlükle durabilen anne Aysel Sayılır’ın “Hoş geldin kuzum, hoş geldin annem. Muradın gözünde kalmasın annem. Seni yalnız bırakmadım. Ben yanındayım, beraber gideceğiz. Söz verdiğim gibi bekledim annem, son görevimi de yaptım kuzum. Elini ver bana annem” diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.


Defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürülen Fazıl Sayılır’ın cenazesini burada da acılı annesi karşıladı. Cenaze namazının ardından defnedilen Fazıl Sayılır’ın annesi Aysel Sayılır, “24 senenin acısı var. Yeter. Anneleri yakmasınlar” diyerek uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Abdullah Ağar merak edilen soruyu..
    3. 4. kattan düşen çocuk çamaşır telleri..
    4. MSB: “15 Temmuz sonrası personel..
    5. MİT ve TSK’dan Kuzey Irak’ta ortak..
    6. 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine..
    7. Boeing 737 Max üretimini..
    8. Kayalıklarda kuyuya düşen keçi..
    9. MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince)..
    10. İsrail, kocasının dövdüğü Filipinli..
    11. Babasından kaçırdığı otomobille yarışa..
    12. Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci..
    13. Kurbanlık hayvan seçerken dikkat..
    14. Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden..
    15. Kepez Belediyesi’nde ‘İstihdam’ atağı
    16. Konya’da batan Endüstri Holdingin..
    17. MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık..
    18. MSB: "S-400’lerin birinci grup..
    19. İşte laiklik adına uyguladığınız..
    20. Vatandaş ve esnafın kapalı sokak sitemi
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı