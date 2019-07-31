Uyuşturucu alan arkadaşların kavgasında 1 kişi vuruldu

Eskişehir’de uyuşturucu madde kullanan arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Şirintepe Mahallesi Kayalar Sokak’ta gerçekleşti. Müstakil bir evde yaşayan Kemal I. (49) iddialara göre evine gelen iki arkadaşı ile birlikte uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra Kemal I. ile arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesiyle Kemal I, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kemal I, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı kavga olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.