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Uyurken salya akmasının önüne geçmek için neler yapmak gerekir?

Uyurken ağızdan salya akmasını önlemek için neler yapmak gerekir? Bu durumun önüne geçmek için alternatif çözümler nelerdir?

08 Temmuz 2018 Pazar 22:32
Uyurken salya akmasının önüne geçmek için neler yapmak gerekir?

Uykudayken ağzınızdan salya akması bilinmeyen bir sağlık probleminden olabilir. En iyi tedavi yöntemini bulmak için öncelikle sorunu belirlemelisiniz. Zaman kaybetmeden alerji, zehirlenme, sinüs enfeksiyonu, bademcikler, diş problemleri ya da ruh ve sinir hastalıkları gibi hastalıkların tedavisi için doktora görünmeniz de fayda var. Aşağıda uyurken salya akmasının önüne geçmek için bazı basamaklar bulunuyor.

SIRTÜSTÜ YATMAK

Sırtüstü uyumak güzel bir fikir çünkü sırtüstü uyumak salyanın, boğazınızdan gitmesi gereken yer olan aşağıya doğru akmasını sağlar. Sırtüstü uyumaya başlayın ve durumunuzda önemli bir gelişme olduğunu fark edeceksiniz.

BAŞINIZI DESTEKLEYİN

Gece uyurken başınızı destekleme size yardımcı olabilir. Vücudunuzu dikey olarak desteklemek salya akıtacak olan ağzınızın kapalı tutmaya yardımcı olacaktır.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Aldığınız ilaçların yan etkisi olarak vücudunuz aşırı derecede salya üretebilir. Şüpheli ilaçları kullandığınızda vücudunuzda bir değişiklik ortaya çıkıyorsa doktorunuza anlatın ve ona görünün.

BURNUNUZDAN NEFES ALIN

Uyurken salya akmasının ana nedenlerinden biri ağızdan nefes almaktır.

DERİN NEFES ALMA EGZERSİZLERİ YAPIN

Ağızdan nefes almak için belli bir nedeniniz yoksa günlük rutin işlerinizin arasına derin nefes alma egzersizlerini ekleyeblirsiniz. Bu egzersizler doğru nefes alma alışkanlığı kazanmanıza ve stresinizi daha iyi kontrol altına almaya yardım eder.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 22:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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