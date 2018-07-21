THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri tüketin

Uyku sürecinizi hızlandırarak uykuya dalmanıza yardımcı olacak besinler hangileridir? Beslenme uzmanı Büşra Totan, bu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:29
Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri tüketin

Uykuya dalma ve kaliteli uykuyla ilgili sorun yaşıyorsanız bazı gıdalardan da destek alabilirsiniz. Bu gıdalardan bir veya ikisini uykudan bir buçuk saat önce tüketmeniz gerekiyor. Diyetlab’dan Beslenme uzmanı Büşra Totan, “Her biri 200 kalori olan bu sihirli yiyecekler sindirim sistemini yormadan, kasları gevşetip kişinin sakinleşmesine yardımcı oluyor” dedi.

İşte uyku getiren besinler...

MUZ

Bu meyvenin ‘sarı poşet içindeki uyku hapı’ olarak adlandırılabilecek kadar güçlü bir uyku verici özelliği olduğu söyleniyor. Muz, serotonin ve melatonin hormonlarının salınımını arttırmak dışında içerdiği magnezyumla da kasları gevşetip, rahatlatıyor.

PAPATYA ÇAYI

Sahiden de kaygılı ve sinirli bir bünyenin en iyi panzehirlerinden biri olarak biliniyor.

ILIK SÜT

Sütün uyutucu özelliği efsaneden ibaret değil, gerçek. İçeriğinde bulunan triptofan sayesinde zihni yatıştırıyor ve daha sağlıklı bir uykuya dalmayı kolaylaştırıyor.

BAL

Bitki çayı veya ılık sütün içine atılacak bir çay kaşığı kadar balın etkisi büyük. İçindeki şeker beyni olumlu yönde hareketlendiriyor.

UYKU GETİREN YİYECEKLER

PATATES

Az miktarda fırında pişirilmişi midenizi yormayacağı gibi içeriğindeki tripofan sayesinde asit seviyesini düşürüyor. Etkiyi daha da arttırmak için sütle birlikte püre kıvamına getirip yiyebilirsiniz.

YULAF UNU

İçeriğindeki melatonin sayesinde iyi bir uykunun en iyi ve doğal ilaçlarından biri. Akçaağaç şerbetiyle karıştırırsanız lezzetiyle de büyüler.

BADEM

Bir avuç badem yerseniz hem tripofan hem de uygun ölçüde içerdiği kalsiyum sayesinde kaslarınızı rahatlatır.

KETEN TOHUMU

Süt veya yoğurt içine katabileceğiniz keten tohumu omega-3 yağ asitleri açısından zengin. Doğal moral verici bir etkisi bulunuyor.

HİNDİ ETİ

Uykunun 2-3 saat öncesi, bir ince dilim kepek ekmeği üzerine koyacağınız küçük bir parça haşlanmış hindi eti yararlı olacaktır. Bunun da içinde tripofan var.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye sevdalısı Filistinli şehidi Türk bayrağına sardılar
    1. Türkiye sevdalısı Filistinli şehidi..
    2. Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri..
    3. Yürekleri ağızlara getiren inişler
    4. Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    5. Türk üssünün bulunduğu şehirde çifte..
    6. ABD'den tarihi itiraf: Brunson kararı..
    7. Destici'den bedelli askerlik açıklaması
    8. Adnan Oktar'a FETÖ sahip çıktı! Bu..
    9. Mısır'dan şaşırtan açıklama! Karşı..
    10. CHP'liler isyanda! "Kılıçdaroğlu..
    11. Skandal savunma! Pervin Buldan..
    12. Endonezya'da peş peşe depremler!
    13. Las Vegas değil Pamukkale! Kimlik..
    14. Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist..
    15. Eski milli futbolcu dünya evine girdi
    16. Caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hiç..
    17. Dolandırıcıyı böyle oyuna getirdi
    18. Sağlam parmağı ameliyat etmişti... O..
    19. Ermenistan ateşkesi bozdu: 1 asker..
    20. Kırşehir'de korkunç kaza! Feci şekilde..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor