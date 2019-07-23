0553 313 94 23

"Uyum Mahalle Buluşmaları"

"Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 14'üncüsü Gaziantep'te düzenlendi- UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli:- "Türkiye'nin misafirlerine gösterdiği bu davranış dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir"

23 Temmuz 2019 Salı 23:38
"Uyum Mahalle Buluşmaları"

GAZİANTEP (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 14'üncüsü Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Karataş Mahallesi'nde yer alan Şahinbey Spor Salonu bahçesinde düzenlenen yemekli etkinliğe, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, UNHCR Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir çok sayıda bürokrat, yabancı misafirler ve Gaziantepliler katıldı.

Vali Yardımcısı Aladağ, programda yaptığı konuşmada, bu etkinliğin karşılıklı sevgi, saygı, anlayış ve dayanışmanın geliştirilmesi adına önemli olduğunu söyledi.

UNHCR Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli de Türkiye'nin ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçan misafirlere muazzam bir ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Türk halkının gösterdiği olağanüstü misafirperverlikle göçmenlerin onurlu bir şekilde yaşadığını vurgulayan Garelli, "Türkiye'nin misafirlerine gösterdiği bu davranış dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir. Bu toplantı ev sahipleri ile mültecileri arasındaki sosyal uyumu daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu programın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla da Türk milletinin her zaman mazlumların yanında olduğunu dile getirdi.

İnsanların hayatını kaybettiği, zulme uğradığı zamanda Türkiye'nin kapılarını kapatmasının mümkün olmadığını belirten Atilla, "Gaziantep büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 450 bin yabancı misafire ev sahipliği yapıyoruz. İlimizde yaşayan Suriyeliler ile aramızda kültürel farklılıklarımız olabilir ancak aynı coğrafyada ve aynı sancak altında yaşadık. Gaziantep birlikte yaşama kültürünün görüldüğü şehirlerin başında gelmektedir. Hep birlikte oluşturulmak istenen muhtemelen gerilimlere izin vermememiz gerekiyor." diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür de Türkiye'de yaklaşık 18 bin Suriyelinin yüksek öğretim öğrencisi olduğunu, bu öğrencilerin 2 bin 350'sinin GAÜN'de eğitimini sürdüğünü ve her türlü çabayı gösterdiklerini aktardı.

Bülbülzade Vakfı Başkanı Aldemir ise dünyanın bir insanlık krizi yaşadığı, vicdanın can çekiştiği ve insanlığın parçalandığı bir tarih dilimine şahit ettiklerini kaydetti.

Aldemir, böyle bir dönemde Suriyelileri ağırlamayı bir yük olarak görmediklerini, onur ve şeref duyduklarını belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizi, rakamlardan, ekonomik verilerden ibaret görmüyor, mazlumunuzla, mağdurunuzla, engellinizle bizim insanlık ve din kardeşimiz görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda Suriyeli yetim çocuklar tarafından Türkçe, Arapça, İngilizce şarkıların seslendirildiği mini konser verildi ve öğrencilere çanta hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:38
  1. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
  2. etkinlik
  3. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  4. UNHCR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD halkı, kendi devletine güvenmiyor!
    1. ABD halkı, kendi devletine güvenmiyor!
    2. Diyarbakır'da zırhlı polis aracına..
    3. Hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır?..
    4. Arı sokarsa ne yapılmalı? Arı sokması..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019
    6. Husiler İran'a bağlı olmadıklarını..
    7. Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
    8. Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne..
    9. Yasin Süzen'den altın madalya
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin..
    11. Önce kanlı elbiseleri, 2 gün sonra..
    12. Trump'a çağrı yaptılar: Açıklama..
    13. Venezuela'da elektrik kesintisi sona..
    14. Trump'tan Pakistan'a teklif!
    15. Gümüşhane Valiliğinden dereden alınan..
    16. Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı!..
    17. "İran Körfez'deki tüm ABD gemilerini..
    18. 4 ülkeden İsrail'e sert tepki: Ciddi..
    19. ABD'den skandal Türkiye kararı!
    20. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!