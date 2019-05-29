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"Uyum Mahalle Buluşmaları"

"Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 11'incisi İzmir'de düzenlendi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:30
"Uyum Mahalle Buluşmaları"

İZMİR (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 11'incisi İzmir'de düzenlendi.

Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen iftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Daha sonra meddah gösterisi, tasavvuf müzik grubu dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Türkiye'nin tarihten bu yana ülkeye sığınmak isteyenlere kucağını açtığını belirterek, son olarak ülkesindeki diktatör yönetimlerden kurtulmak isteyen Suriyelileri kucakladığını kaydetti.

Dünya ülkelerinin hep insanlıktan, barıştan, kardeşlikten dem vurduğunu ancak buna uygun davranmadığını anlatan Akarca, "Türkiye 5 milyona yakın sığınmacıya kucağını açmakla insanları ne kadar sevdiğini, barıştan, kardeşlikten ne kadar yana olduğunu dünyaya ispatladı. ABD, Meksika'dan gelen 15 bin sığınmacı için duvar örmeyi düşündü, bizim sadece İzmir'de 150 bin sığınmacı kardeşimiz var. Türkiye'nin büyüklüğünü tüm dünyaya ispatlamış olduk. Sizleri ailemizin fertleri olarak görüyoruz." diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da Türkiye'nin dünyanın neresinde mazlum, mağdur bir el varsa ona yardım elini uzattığını vurgulayarak, 192 ülkeden 5 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Göç işiyle uğraşan devlet görevlileri olarak motivasyonlarını çocukları mutlu etme arzusundan aldıklarını ifade eden Ok, bir çocuğun en mutlu yaşayacağı yerin Türkiye olduğunu belirtti.

Ok, göç hareketliliğinin dünyayı kasıp kavuran bir kasırga halinde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz Türkler devlet geleneklerinde yönetemeyeceği hiçbir şeye talip olmadığımız gibi krizleri yönetmede de son derece mahirizdir. Türkiye göçü akılla, bilimle, mantıkla yönetiyor. Bütün bunları yaparken iki şeyi unutmuyoruz biri insanlık diğeri ise vicdan."

Ok Suriyelilerden ortak yaşam kültürünü besleyebilmek adına Türkçe'yi konuşmaya gayretli olmalarını beklediklerini, ayrıca birer meslek sahibi olmalarını, böylece birlikte üretim yapmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise Türkiye'nin savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyadan gelen insanlara kapılarını açtığının altını çizerek, özellikle kayıp bir neslin oluşmasını engellemek için çocuklara sahip çıkıldığını belirtti.

Kadıoğlu Türkiye'nin beslenme, barınma ve eğitim gibi temel hakları gibi ellerinden alınan milyonlarca çocuğun sesi, umudu olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Bizler bu buluşmaları düzenlerken misafirlerimiz ve yerel toplum arasında olumlu etkileşimin güçlendirilmesini, iki toplumun uyum içinde yaşamasını sağlayacak ortamın oluşmasını istiyoruz. Bu buluşmalarda mahallemizde yaşayan vatandaşımıza ve yabancı misafirlere hak ve hükümlülüklerine dair bilgilendirme yapıyoruz. Diğer amacımız ise yerel toplum tarafında göçmenle hakkında doğru bilinen yanlışları aktarmak. İnanıyoruz ki ülkemizde yaşayan yabancı misafirlerimiz kendilerine sunulan fırsatları değerlendirip uyum içinde yaşayacaktır."

Konuşmaların ardından Göç Uzmanı Mustafa Salihpaşağlu, "Doğru Bilinen Yanlışlar" ve "Ülkemizde Bulunan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri" konularında sunum yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:30
  1. iftar
  2. Mehmet Akarca
  3. Suriyeli
  4. Uyum Mahalle Buluşmaları

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