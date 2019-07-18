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"Uyum Buluşmaları"nın ikincisi Denizli'de yapılacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Uyum Buluşmaları"nın ikinci etabı, yarın Denizli'de başlayacak- "Uyum Buluşmaları" ile ev sahibi toplumla yabancılar arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek amaçlanıyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:35
"Uyum Buluşmaları"nın ikincisi Denizli'de yapılacak

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen, "Uyum Buluşmaları"nın ikinci etabı, yarın Denizli'de yapılacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de artan göç hareketleriyle farklı statüdeki göçmenlerin bilgi ihtiyacı kaynaklarında artış ve çeşitlilik görülüyor.

Bu bağlamda, göçmen bilgilendirmesine ilişkin Türkiye'deki mevcut yasal ve kurumsal çerçevenin temelini 11 Nisan 2013 tarihli ve 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)" oluşturuyor.

Kanunun verdiği yetki ve görevle "Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı"nda yer alan hususlar doğrultusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Bunlardan biri de Kasım 2018-Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 18 ildeki 19 buluşmayla "Uyum Buluşmaları" oldu.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığının koordinesinde gerçekleşen etkinliklerde, çeşitli kamu, kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri aracılığıyla Türkiye'de çeşitli statülerdeki yabancılar ile ev sahibi toplum bilgilendiriliyor.

- Katılımcıların sorularına cevap bulma imkanı sunuluyor

"Uyum Buluşmaları"nda ev sahibi toplumla yabancılar arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek amaçlanıyor.

Uyum sürecinin temel bileşeni olan bilgilendirme kapsamında yabancıların hak ve hizmetlere erişimleri, yükümlülükleri, Türk tarihi ve kültürü gibi konularda bilgilendirme yapılacak "Uyum Buluşmaları"nda, ev sahibi toplumun göç konusunda farkındalığının arttırılması ve olumsuz algının düşürülmesi hedefleniyor.

Etkinlikle, hizmet sağlayıcılar için göç ve uyum konularında yeni bakış açısının kazandırılması, ortak etkinlik vasıtasıyla hizmet sağlayıcılar ile yabancılar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve katılımcıların sorularına cevap bulma imkanının sunulması amaçlanıyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH ortaklığında gerçekleştirilecek olan "Uyum Buluşmaları"nın ikinci etabı, yarın Denizli'de başlayacak.

"Uyum Buluşmaları", Denizli'den sonra Nevşehir, Trabzon, Kahramanmaraş, Eskişehir, Malatya ve Edirne'de gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:35
  1. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  2. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı
  3. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Uyum Buluşmaları

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