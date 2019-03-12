Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi işbirliği ile Uyum Buluşmalarının 12.’si Konya’da gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Daire Başkanlığı ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ortaklığıyla Uyum Buluşmalarının 12.’si Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Daha önce Antalya, Alanya, İzmir, Ankara, Gaziantep, Bursa, Uşak, Sakarya, Kocaeli, Mardin, Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilen, yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantının Konya durağında, ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Hak ve Yükümlülükleri’ konusu ele alındı.

Programın açılışında konuşan ve 2011 yılında başlayan insani kriz karşısında Türkiye’nin açık kapı politikası uyguladığını belirten Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “Ülkemiz şu ana kadar 3.6 milyonu aşkın Suriyeliyi kayıt altına alarak, geçici koruma altına almıştır. Ancak, göç uzun bir süreç olup bir çok sektörel alanı içerisinde barındırdığından dolayı sadece kayıt altına almakla tamamlanacak bir olgu değildir. Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Başkanlığı olarak sizlerle Türk toplumunun karşılıklı uyumu için çaba göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından, konularında uzman kişiler tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.