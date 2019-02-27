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Uyum buluşmaları toplantılarının 10’uncusu Mardin’de yapıldı

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından uyum buluşmaları toplantılarının 10’uncusu Mardin’de düzenlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:19
Uyum buluşmaları toplantılarının 10’uncusu Mardin’de yapıldı

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından uyum buluşmaları toplantılarının 10’uncusu Mardin’de düzenlendi.


Bir otelde gerçekleşen toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, ICPMD Proje Sorumlusu Melike Özberk ve protokol üyeleri katıldı.


Toplantıda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman dünyada mültecilere ev sahipliği yapan en tecrübeli ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyledi. Vali Yaman, "İlimizde Midyat, Derik ve Nusaybin olmak üzere 3 kamp vardı. Allah’a şükür onlar şu an kapatıldı. Sizler de şehir merkezinde Mardinli hemşehrilerimizle beraber çok rahat ve çok iyi ortamlarda yaşıyorsunuz. Mardin’de herhangi bir problem olmadan birlikte yaşıyoruz” dedi.


Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ise, göçün bütün dünyayı kasıp kavuran bir gerçek olduğunu ifade ederek, Türkiye’de 190 ülkeden gelen 4,7 milyon insanın yaşadığını belirtti. Ok, "Biz göçü sıkıntıya, zahmete ve zorluğa çevirmek yerine akıl ve bilimle çözmeye talibiz. Biz sizleri misafir olarak tanımladık ama kardeşlerimiz olduğunuzu çok iyi biliyor ve öyle söylüyorum. Bin yıldır aziz milletimiz hiç kimseyi ayırt etmeksizin, ötekileştirmeksizin misafirperverliğini herkese gösteriyor. Ondan dolayı çok net ve açık bir şekilde söylemek istiyorum ki, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz sizlere hiçbir zaman Suriyeli yabancılar demedik. Siz bizim misafirlerimizsiniz, başımızın tacısınız, bizim kardeşlerimizsiniz" diye konuştu.


Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da, uluslararası kuruluşların anlık olarak yayımladığı verilere göre sadece bir günde ortalama 44 bin 400 kişinin zorla yerinden edildiğini söyledi.


Toplantı, soru cevaplarla devam etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:19
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