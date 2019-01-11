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"Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te gerçekleşti

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok:- "Göçü bir fırsat olarak görüp akılla, mantıkla ve bilimle sahili selamete ulaştıracağımıza emin olabilirsiniz ve hakikaten devletinizle de şeref duyabilirsiniz"

11 Ocak 2019 Cuma 20:25
"Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te gerçekleşti

GAZİANTEP (AA) - Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 5'incisi Gaziantep'te gerçekleşti.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Gaziantep İl Müdürlüğünce "Uyum Buluşmaları-5" programı bir otelde düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, meseleleri sahada çözmek için uyum buluşmaları düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye'deki Suriyelilerin özellikle en çok karşılaştıkları kişilerin esnaf ve zanaatkarlar olduğunu ve bu etkinliği onların sorunlarına çözüm aramak için düzenlediklerini vurgulayan Ok, şunları kaydetti:

"Göçü bir fırsat olarak görüp akılla, mantıkla ve bilimle sahili selamete ulaştıracağımıza emin olabilirsiniz ve hakikaten devletinizle de şeref duyabilirsiniz. Biz çünkü hiç kimsenin yaptığı gibi yapmıyoruz. Hiç kimsenin davrandığı gibi davranmıyoruz, hiç kimsenin düşündüğü gibi düşünmüyoruz. İçişleri Bakanlığının emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, istihbarat birimleri ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 7/24 esasına göre çalışıyor ve devletimizin diğer bütün paydaş kurumlarıyla birlikte bu işi sizin hizmetinize vermeye azimliyiz, kararlıyız."

Programa Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:25
  1. "Uyum Buluşmaları"
  2. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok
  3. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

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