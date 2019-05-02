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“Uyum Buluşmaları-18” Van’da gerçekleşti

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
“Uyum Buluşmaları-18” Van’da gerçekleşti

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, “Türkiye olarak engin gönüllü olduğumuz kadar çok büyük bir ülkeyiz. Göç politikalarını yönetme konusunda dünyanın en iyi ülkesiyiz, bir numaralı ülkesiyiz” dedi.


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) işbirliğiyle düzenlenen ‘Uyum Buluşmaları’nın 18.’si Van’da gerçekleştirildi. Sırasıyla; Antalya, Alanya, İzmir, Ankara, Gaziantep, Bursa, Uşak, Sakarya, Kocaeli, Mardin, Şanlıurfa, Konya, Adana, Mersin, Aydın, Muğla ve İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğin Van durağında “Uluslararası Koruma Statüsündeki Yabancıların Hak ve Yükümlülükler” konusu masaya yatırıldı.


Van Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Uluslararası Göç Örgütü Proje Asistanı Zana Erdoğan, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca ve kentte yaşayan yabancı uyruklular katıldı. Programda bir konuşma yapan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Türkiye’de 200’e yakın farklı ülkeden 4.7 milyon misafiri ağırladıklarını belirtti. Bunlardan 3.6 milyonunun ülkesindeki kardeş kavgasından, zulümden dolayı evini, yurdunu, barkını terk etmek zorunda kalan Suriyeli misafirlerden oluştuğunu ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Ok, “Yaklaşık 400 bini ise, uluslararası koruma başvuru sahibi olan misafirlerimizdir. Hiçbir zaman almış olduğumuz bir görevle hiç kimseye yabancı olarak değil, misafir olarak baktık. Peki, bu bakış açısını nasıl kazandık? Bu hassasiyeti ve bakış açısını kazandığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun selamını size getirdim. Alıp onu kabul etmenizi istiyorum” diye konuştu.



“Yönetemeyeceğimiz hiçbir krizden korkmayız”


Göç politikalarını yönetme konusunda dünyanın en iyi ülkesi olduğumuzu dile getiren Ok, “Uyum buluşmaları vesilesiyle sizlere bir anlamda devlet otoritesi ve kamu adına hesap veriyoruz. Adını sayamayacağım ama milletine hizmet duymaktan şeref duyan bütün birimlerin, idarecilerin sizinle birlikte Türk vatandaşlarına olduğu gibi, sizin için de yüksek bir kapasite geliştiriyorlar. Türkiye olarak engin gönüllü olduğumuz kadar çok büyük bir ülkeyiz. Yönetemeyeceğimiz hiçbir krizden korkmayız. Göç politikalarını yönetme konusunda dünyanın en iyi ülkesiyiz, bir numaralı ülkesiyiz. Bütün dünyaya tarihi bir miras bıraktığımız gibi bu konuda da son derece iddialıyız. Bu anlamda yüksek bir kapasiteyi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz göçü akılla, bilimle ve mantıkla yürütürken iki şeyi de unutmuyoruz. İnsanlık ve vicdan. Ben bunu takdir ettiğinizi, yüzünüzdeki gülümsemeden biliyorum” şeklinde konuştu.



“Biz bize yeteriz”


Dünyadaki bütün toprakların insanlığa eşit ve adil bir şekilde yettiğine dikkat çeken Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Uluslararası aktörlere defaatle ifade edildi. Eğer kirli ellerinizi bu coğrafyadan çekerseniz, menhus ruhun gölgesini bu bölgenin üzerine düşürmezseniz, gönül coğrafyasında yaşayan insanlarımız evlerinden, barklarından, yurtlarından, ana vatanlarından göçmek mecburiyetinde kalmayacaklar. Biz bize yeteriz. Bu dünya ve bu topraklar tüm insanlığa eşit ve adil bir şekilde yeter.”



“Uyum içinde bir dünya oluşturmak zor değildir”


Kardeş katili olmamak için ülkesinden ayrılmak zorunda kalan insanların ülkemize yeni bir gelecek hayaliyle geldiğini hatırlatan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, “Ülkemizin kapısını çalmış her kim olursa olsun, hangi milletten olursa olsun yüreğimizi açmaktan geri durmadık. Kardeş katili olmamak için ülkesinden ayrılmak zorunda kalan insanlar, ülkemize yeni bir gelecek hayaliyle gelen insanlardır. Ülkemize sığınan her insanın farklı hikayesi ve hayalleri olduğunu biliyoruz. Yanlış anlaşılmalara fırsat vermeden, kardeşçe, beraberce, dostça ve uyum içinde bir dünya oluşturmak zor değildir. Dünyanın hepimize yetecek kadar büyük olduğu bilinciyle bir arada yaşamaya devam edeceğiz” dedi.


Program, yabancı uyruklu şahısların dinlenilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
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