Uysal’dan yoğun tempoya müzik arası

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yoğun temposuna Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde son projesi Eastern Standards’la sahne alan Birsen Tezer konseriyle kısa bir mola verdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Muratpaşa’da Sanat Var” adıyla düzenlendiği etkinlikler dizisinde Mart ayı programı Birsen Tezer konseriyle başladı. Derinlikli vokaliyle, Türk müzik sahnesinin en etkileyici kadın seslerinden biri olarak kabul edilen Birsen Tezer, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde,yüzlerce yıllık Türk Sanat ve Halk Müziği eserlerini vokal ve enstrümana dayalı doğaçlama öğeleri ve günümüzün sesleriye birleştirerek farklı bir dil oluşturmayı hedeflediği Eastern Standards’la Antalyalı müzik severlerle buluştu. Yoğun temposuna Birsen Tezer konseriyle kısa bir müzik arası veren Başkan Uysal, konseri eşi Ümran Uysal’la birlikte izledi. Konserin sonunda Başkan Uysal, elektronik gitardaEmre Tankal, piyanoda Adem Gülşen, bas gitarda Çağlayan Yıldız ve davulda Derin Bayhan’ın eşlik ettiği Tezer’e teşekkür çiçeği takdim etti.