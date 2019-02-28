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Uysal, taksici esnafıyla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Havalimanı ve Bahçeli Taksi duraklarında taksi esnafıyla buluştu.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
Uysal, taksici esnafıyla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Havalimanı ve Bahçeli Taksi duraklarında taksi esnafıyla buluştu.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Gönenç’le birlikte Antalya Havalimanı ve Bahçeli Taksi duraklarını ziyaret etti. Havalimanında 250 araçlık durak filosunun bağlı olduğu kooperatifin başkanı Mehmet Akcan tarafından karşılanan Başkan Uysal, durakta taksi esnafıyla sohbet etti.


Muratpaşa’da belediyeciliği 3 başlıkta topladıklarını belirten Başkan Uysal, bu çalışmalarını birinci başlığında cadde ve sokak yenileme çalışmalarını da yer aldığını söyledi. Muratpaşa’da göreve gelir gelmez ilçede doğalgaz altyapı sisteminin kurulmasına imkan tanıdıklarını belirten Başkan Uysal, bu altyapı çalışmasının ilçenin cadde ve sokaklarının tarumar olmasına neden olduğunu kaydetti. Bununla birlikte Muratpaşa’nın Antalya’nın en eski mahallelerine sahip olduğunu ayrıca hastaneleri, okulları ve diğer kamu binalarıyla kentin yükünü omuzladığını belirten Başkan Uysal, “Bunun doğal sonucu olarak Muratpaşa’nın asfalt altyapısında büyük bir bozulma vardı.Hesaplarımız yaptık ve kendi asfalt fabrikamızı kurarak sorumluluğu Muratpaşa Belediyemizde olan cadde ve sokaklarda hummalı bir yenileme çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.


Yenileme çalışmalarının eski asfaltın tamamen kazınarak Avrupa standartlarında yeniden asfaltlanması şeklinde olduğunu belirten Başkan Uysal, “Yasa ve yönetmelikler trafik düzenine ilişkin herhangi bir yetki ve sorumluluğu ilçe belediyesine tanımlamamış da olsa kent içinde güvenli ve konforlu bir ulaşım için önemli adımlar attık” dedi.


Başkan Uysal, Bahçeli taksi durağında da büyük bir ilgiyle karşılanırken durağın çay ocağında esnafla uzun süre sohbet etti. Başkan Uysal duraktan ayrılırken Bahçeli Kahvehanesinden gelen daveti de kırmadı. Kahvehaneye de uğrayan Başkan Uysal, mahalleliyle tek tek selamlaştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
  1. doğa

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