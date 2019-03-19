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Uysal: “Sırt çantalı turistler rotaya girecek”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kazım Özalp Caddesi ve Işıklar’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde,Akıllı Turizm Tanıtım Projesi’yle Antalya ve özellikle tarihi kent merkezinin ‘sırt çantalı’ turistlerin rotalarına gireceğini söyledi.

19 Mart 2019 Salı 13:46
Uysal: “Sırt çantalı turistler rotaya girecek”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kazım Özalp Caddesi ve Işıklar’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde,Akıllı Turizm Tanıtım Projesi’yle Antalya ve özellikle tarihi kent merkezinin ‘sırt çantalı’ turistlerin rotalarına gireceğini söyledi. Başkan Uysal, “Gezginler, keşfetme ve merak duygularıyla seyahat edenler otellere değil Antalya’ya gelecek. Antalya’nın yerlisi gibi pazarlarımızı gezecek, esnafımızdan alışveriş yapacak” diye konuştu.


Başkan Uysal, taşıt trafiğine kapalı Kazım Özalp Caddesi’nden Kalekapısı ve Işıklar’a Antalya esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ve kent sakinleriyle bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Uysal, “Hayırlı işler” dilediği bir işyerinde ise dükkan sahibinin ud çaldığını görünce içindeki müzik ve sanat tutkusuna engel olamadı. Esnaftan udunu ödünç alan Başkan Uysal birkaç parça da kendisi seslendirdi.


Uysal, esnafla sohbetinde, Kapalı Yol’dan Işıklar’a sokağın enerjisinin son derece yüksek olduğunu belirtirken “Bu bölgenin Antalya’da yaşadığını, bu kentin bir sakini olduğunu hissettiren bir ruhu var ama mevcut sıkıntıların da farkındayım” dedi. Antalya’ya gelen turistin kent merkezine inmediği şeklinde bir gerçeğin uzun yıllardır tartışıldığını belirten Başkan Uysal, bu noktada sonuç alıcı politikalar üretilemediğini söyledi.


Artık gittikleri kentlerin ruhu paylaşmak, şehrin yerlisi gibi hareket edip kenti deneyimlemek isteyen büyük bir turist grubunun bulunduğunu belirten Başkan Uysal, “Akıllı Turizm Tanıtım Projesi’yle keşfetme ve merak duygularıyla seyahat eden bu grubun otele değil Antalya’ya geldiği, pazarlarımızı gezip, esnafımızdan alışveriş yapacağı bir dönemin kapısını aralamaya başlıyoruz” diye konuştu.


Turizmde akıllı uygulamaların konuma dayalı ve özelleştirilmiş etkileşimli hizmetler sunarak bulundukları kente dair deneyimlerini artırmak gibi amacının bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal,“Ayrıca akıllı uygulamalar üzerinden turistler seyahat deneyimlerini paylaşabiliyor ve böylelikle diğer turistlere karar verme sürecinde yardımcı olabiliyor” dedi.


Başkan Uysal, Akıllı Turizm Tanıtım Projesi’nin odağında kendisi turistten ziyade ‘gezgin’, ‘sırt çantalı’ olarak tanımlayan ve bugün dünya genelinde turizm amaçlı seyahat edenlerin önemli bir yüzdesini oluşturan grubun yer aldığını söyledi. Proje kapsamında kurulacak merkezin, bu grupla online mecralar üzerinden interaktif bir iletişim kuracağını belirten Başkan Uysal, “Burada özellikle, kendi seyahat programını yapan ve belli bir yaşın üstündeki grubun güvenlik endişesini yıkmak istiyoruz. Antalya’ya, özellikle tarihi kent merkezi Kaleiçi’ne turist davet edeceğiz ve ihtiyaç duydukları her anda, rehber gereksiniminde,Antalya’ya ait bir lezzet aradıklarında, alışveriş yapmak istediklerinde onların yanında olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:46
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