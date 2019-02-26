0553 313 94 23

Uysal, Sinan Mahallesi Çarşısı’nı inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın en eski alışveriş noktalarından Sinan Mahallesi Çarşısı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

26 Şubat 2019 Salı 14:21
Uysal, Sinan Mahallesi Çarşısı’nı inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın en eski alışveriş noktalarından Sinan Mahallesi Çarşısı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, zücaciyeden giyime, elektronikten kırtasiyeye ve kuyumculara Antalya’nın en eski alışveriş noktalarından Sinan Mahallesi çarşısında montajı son aşamaya gelen asma-germe branda çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Uysal, çarşının Atatürk Caddesi’ne açılan 1250, 1251 ve 1252 sokaklarında uygulanan projenin bir an önce tamamlanması talimatı verdi.


Başkan Uysal, çarşıda uygulanan projenin esnafın talebi olduğunu belirtirken “Geçmiş yıllarda kapsamlı bir yenilemeden geçen çarşımız yaptığımız bu son çalışmayla adeta bir açık hava alışveriş merkezi haline geliyor. Mevsim koşullarının esnafın işini etkilemesinin mümkün olduğunca önüne geçerek Sinan Mahallesi çarşısını kentimizde misafir ettiğimiz turistlerin ve Antalyalıların yılın her günün rahatlıkla alış verişlerini yapacağı bir yer haline getiriyoruz” diye konuştu.


Çalışmanın etap etap genişleyeceğini belirten Başkan Uysal, 3 sokakta uygulanan projenin toplam maliyetini de 300 bin lira olduğunu sözlerine ekledi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bal arılarının zorlu kış mücadelesi son buldu
    1. Bal arılarının zorlu kış mücadelesi..
    2. TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni
    3. Bursa’da 112 adet lyrica kapsül ile..
    4. DG Sivasspor, Bursaspor maçı..
    5. Başkan Asya, yeni dönem hedeflerini..
    6. FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye..
    7. Asım Balcı'dan engellilere uzanan..
    8. Soylu: İBB'ye HDP'yi PKK'yı musallat..
    9. Daha iyi bir araç içi deneyimi için..
    10. Hatalı araç parklarına anında müdahale..
    11. Harput kalesinde intihar girişimi 3..
    12. Yuvalar leylekleri bekliyor
    13. Adıyaman’da temizlik seferberliği
    14. Vali Seymenoğlu’ndan bağımlılıkla..
    15. FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
    16. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    17. Özlüce Tan satranç şampiyonu oldu
    18. Cezaevi firarisi esrarla yakalandı
    19. Başkan Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi..
    20. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi:..
    21. İsrail AA foto muhabirini sınır dışı..
    22. Beykoz’da işyeri deposunun çatısı,..
    23. Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman..
    24. Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri..
    25. Üniversitede“Sıfır Atık Projesi”..
    26. ANALİZ - 27. yılında Hocalı soykırımı:..
    27. Bebeklerde sindirim sistemi sorununa..
    28. Bakan Selçuk: “Engelli vatandaşlarımız..
    29. Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası..
    30. (Özel Haber) Kore gazisi evini soyan..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!