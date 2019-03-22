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Uysal: “Pazar yerinin tanıtımını yapan belediyeyiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Semt Pazarcıları Odası’nı ziyaretinde, esnafın daha çok satış yapması için pazar yerlerinin tanıtımını yapan yegane belediye olduklarını belirterek, yeni dönemde de pazar yerlerini daha cazip hale gelmesi için her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 11:04
Uysal: “Pazar yerinin tanıtımını yapan belediyeyiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Semt Pazarcıları Odası’nı ziyaretinde, esnafın daha çok satış yapması için pazar yerlerinin tanıtımını yapan yegane belediye olduklarını belirterek, yeni dönemde de pazar yerlerini daha cazip hale gelmesi için her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi.


Başkan Uysal, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal’a CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Gönenç ve belediye meclis üyesi ve adayları eşlik etti.


Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da 5 yıl içinde semt pazarlarını daha cazip hale getirmeye, pazardan alışveriş edilmesini özendirmeye ve esnafın hukukunu koruyama çalıştıklarını söyledi.Bu yaklaşımın aynı zamanda pazar yerlerine ilişkin belli bir disiplinin sağlarken kent ekonomisini de kendi içinde dönmesine yönelik bir katkı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Paramız ancak böyle Antalya’da kalabilir” dedi.


Bu süre içinde Muratpaşa’da pazarları daha cazip hale getirmek için billboardlarda tanıtım çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Uysal, “Bununla birlikte pazar yerlerimizde tezgahlara ilişkin yaptığımız düzenlemeyle yaşlımızın, engellimizin, hamilelerin ve çocuklu ailelerin rahatça alışveriş yapabilmelerini sağladık” diye konuştu.


Bununla birlikte Muratpaşa’daki pazarlarda tezgah açan esnafın da hukukunun korunduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Biz göreve geldiğimizde şu kadar sayıda esnaf varsa bu sayıyı hukuken güvenceye alındı. Yenileri eklenmediği gibi çocuklarına bırakabileceği bir statüye kavuşturuldu” dedi. Anne tarafından birçok akrabasının Serik’te pazarcılık yaptığını belirten Başkan Uysal, “Bir tanesinin bile Muratpaşa’da yeri yoktur. Benim huyumu bildikleri için talepleri de yok. Biz hukuka ne kadar riayet edersek sizin hakkınız o kadar korunuyor” şeklinde konuştu.


Başkan Uysal, yeni dönemde de pazar yerlerini daha cazip hale gelmesi için her türlü işbirliğine açık olduğunu sözlerine ekledi ve “Tek isteğimiz, kurallı, ciddi, düzgün, cazip ve disiplinli olalım ve daha çok ciro yapalım” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:04
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