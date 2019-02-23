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Uysal pazar esnafını ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BPP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal Pazar esnafını ziyaret etti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:37
Uysal pazar esnafını ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BPP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal Pazar esnafını ziyaret etti.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanaı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Hüseyin Uysal kötü hava koşullarına rağmen Cumartesi pazarını gezerek pazar esnafından ve vatandaşlardan destek istedi. Uysal beraberinde BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, Belediye Meclis Üyesi adayları, parti yöneticileri, kadın kolları, Alperen gençliği ile birlikte pazar esnafının sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Uysal yeniden hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Merkez Pazar yerinde yaptıklarımız ortada. Cumartesi Pazarı için de ne yapabiliriz noktasında esnafımızın da görüşünü alarak sorunları birlikte aşacağız. Yıllardır sözler verilen merkez Pazaryerinde hep esnafın yanında olduk. Hepsi yerlerinde kaldı ve Pazaryerinin yerinde rehabilitasyonu başlattık. Yeni WC’ler, Bay-Bayan mescitleri ve bebek bakım odalarının yapımını gerçekleştirilirken, 2.etap kapsamında da köylü pazarı ve Meyve-Sebze satış bölümünde zemin ve çatı değişiminin yaptık. Önümüzdeki süreçte her iki Pazaryerinde de yapılmasını planladığımız çalışmalarımız olacak”

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:37
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