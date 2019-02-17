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Uysal: " “Muratpaşa’da bütün insanlarımızı kucaklamak bizin görevimiz ”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Park’ta düzenlenen Komşu Buluşması’nda “Muratpaşa’mız özgür, sanata ve kültüre saygılı, birbirini seven sayan, iyi günde, tasada ve kederde beraber olan bir ilçe.

17 Şubat 2019 Pazar 10:19
Uysal: " “Muratpaşa’da bütün insanlarımızı kucaklamak bizin görevimiz ”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Park’ta düzenlenen Komşu Buluşması’nda “Muratpaşa’mız özgür, sanata ve kültüre saygılı, birbirini seven sayan, iyi günde, tasada ve kederde beraber olan bir ilçe. Herkesin kamu hizmetlerini eşit şekilde alabildiği bir ilçe. Muratpaşa’mız sevgi ve saygı ilçesi” dedi.


Muratpaşa Belediyesi’nin “Muratpaşa’da kimseye gurbetlik yok” sloganıyla başlattığı Komşu Buluşmaları, bu Cumartesi Ege ve Trakya günüyle Bayındır Parkı’nda yapıldı.


Bölgeye özgü pazı ve ebegümeci kavurması ve höşmerim tatlısı ikram edilen Komşu Buluşması’na mahalleliler yoğun ilgi gösterdi. Bayındır, Soğuksu ve Meltem mahallerinden çok sayıda Muratpaşa sakini, yemekleri ve halk oyunlarıyla hem memleket özlemi giderdi hem de Ege Türkülerinin güçlü sesi Tolga Çandar konseriyle keyifli bir Cumartesi geçirdi.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Muratpaşa’da bütün insanlarımızı kucaklamak bizin görevimiz” dedi. Türkiye’nin bir kültürler mozaiği olduğunu belirten Başkan Uysal, ama bu kültürlerin muhakkak yaşaması, yaşatılması gerektiğini söyledi.Başkan Uysal, tam da bu nedenle Muratpaşa’da insanları bir araya getiren, birleştiren hiçbir şeyden vazgeçmediklerini söyledi.


Komşu Buluşması’nın düzenlendiği Bayındır Park’ta mahallelilerle 5 yıl içinde sayısız kez bir araya geldiklerinin altını çizen Başkan Uysal, son 5 yıl içinde Muratpaşa’da yapılan çalışmaları, hizmetleri rakamlarıyla anlattı. Göreve gelir gelmez, Antalya’nın en eski mahallerini bulunduğu ilçede cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Uysal, yenileme çalışmalarının ilçenin yüzde 70’inde uygulandığını söyledi. Bununla birlikte 800 dönüm yeni parkın yine bu dönemde hizmete sokulduğunu aktaran Başkan Uysal, Avrupa çapında bir başarıya da imza atarak 4 bin çöp konteynerini yer altına alındığını dile getirdi.



"Ermenek’te ve Yeşildere’de mülkiyet problemi çözüldü"


Kırcami olarak ifade edilen ancak 10 mahalleyi kapsayan bölgede, Ermenek’te ve Yeşildere’de çok uzun yıllara yayılan ve imar ve mülkiyet sorunlarının da yine bu dönemde çözüldüğünü aktaran Başkan Uysal, “Bunların tek tek üstesinden gelebilmek için çok çalıştık. Çok çalışmak zorundaydık. Çünkü Muratpaşa’mızda bir mahallemiz sevindiği zaman bütün mahallerimiz sevinir. Bir mahallemiz üzüldüğünde bütün mahallelerimiz üzülür. Muratpaşa’da böyle bir düzeni var” dedi.


Muratpaşa’nın 5 yıl içinde farkını ortaya koyduğu bir başka çalışmanın ise herkese eşit ve adaletli hizmet ulaştırılmasını sağlayan Turunç Masa olduğunun altını çizen


Başkan Uysal, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Muratpaşa’mız özgür, sanata ve kültüre saygılı, birbirini seven sayan, iyi günde, tasada ve kederde beraber olan bir ilçe. ‘Alo’ dediğinizde herkesin kamu hizmetlerini eşit şekilde alabildiği bir ilçe. Muratpaşa’mız sevgi ve saygı ilçesi. Bunların hepsi sizin sayenizde, sizin desteğinizle oldu. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:19
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