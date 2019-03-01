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Uysal: “Muratpaşa yeşil alanlarda Türkiye şampiyonu”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4 mahallenin bir araya geldiği halk gününde, “Herhangi bir tahsis almadan Türkiye’de kişi başına en fazla yeşil alan üreten metropol ilçe belediyesi Muratpaşa’dır.

01 Mart 2019 Cuma 12:55
Uysal: “Muratpaşa yeşil alanlarda Türkiye şampiyonu”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4 mahallenin bir araya geldiği halk gününde, “Herhangi bir tahsis almadan Türkiye’de kişi başına en fazla yeşil alan üreten metropol ilçe belediyesi Muratpaşa’dır. Sizin belediyenizdir” dedi.


Muratpaşa Belediyesi’nin “Bize size geliyoruz” sloganıyla düzenlendiği Halk Günleri Varlık, Altındağ, Deniz ve Bahçelievler Mahallesi sakinlerini buluşturdu. Muratpaşa Belediyesi’nin Varlık Kapalı Pazar yerinde düzenlediği halk gününe mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede ve Varlık, Altındağ, Deniz, Bahçelievler Mahalleleri’nde son 5 yılda yapılan hizmetleri rakamlarıyla anlattı. Mahallerde düzenlenen halk günlerinin Muratpaşa Belediyesi’nin ‘hesap verebilirlik ve şeffaflık’ ilkelerinin bir sonucu olduğunu belirten Başkan Uysal, “Sizin vergilerinizi harcıyoruz. Böbürlenmeye hakkımız yok.Ne yaptıysak sizin vergilerinizle yapılmıştır. Biz, sadece, sizin vergilerini organize ediyoruz. Dolayısıyla iş sizindir. Başardığımız her şey sizin başarınızdır” diye konuştu.


Muratpaşa Belediyesi’nin 5 yıl içinde, caddeleri, sokakları ve parklarıyla büyük bir değişime imza attığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Herhangi bir tahsis almadan Türkiye’de kişi başına en fazla yeşil alan üreten metropol ilçe belediyesi Muratpaşa’dır. Sizin belediyenizdir. Yine aynı şekilde kişi başına en fazla asfalt döken belediye, Muratpaşa Belediyesidir” diye konuştu.


Muratpaşa’da aynı zamanda hizmetleri herkese eşit ve adil bir şekilde ulaştıran bir kamu yönetimini anlayışının hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Uysal, “Muratpaşa’da her vatandaş birinci sınıftır. Muratpaşa’da ötekimiz, yabancımız yoktur. Muratpaşa’mızda bütün insanlarımız başımızın tacıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:55
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