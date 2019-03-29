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Uysal: "Muratpaşa uluslararası turizm pazarında aranan destinasyon olacak"

Muratpaşa’yı uluslararası turizm pazarında aranan, sorulan ve ziyaret edilen bir destinasyon haline getireceklerini dile getiren Başkan Uysal, “Kaleiçi, Haşim İşcan ve Balbey’in ziyaret edilebilir, keşfetmeye açık ve güvenli bir destinasyon olduğunu hedef pazarlara anlatacağız.

29 Mart 2019 Cuma 13:39
Uysal: "Muratpaşa uluslararası turizm pazarında aranan destinasyon olacak"

Muratpaşa’yı uluslararası turizm pazarında aranan, sorulan ve ziyaret edilen bir destinasyon haline getireceklerini dile getiren Başkan Uysal, “Kaleiçi, Haşim İşcan ve Balbey’in ziyaret edilebilir, keşfetmeye açık ve güvenli bir destinasyon olduğunu hedef pazarlara anlatacağız. Dijital pazarlama, kullanıcı deneyimi ve yerel deneyim pazarlama standartları geliştirerek hedef pazarlarda seyahat ve karar verme alışkanlıkları sürecine Muratpaşa olarak dahil olacağız” dedi.


Başkan Uysal, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ve çalışma gruplarıyla bir araya geldi. Kent Konseyi’nin Atatürk Parkı içinde bulunan merkezinde gerçekleşen görüşmede Başkan Uysal, Antalya Kent Konseyi’nin kentin entelektüel aklını temsil eden çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.


Kent Konseyi’nin varlığının Antalya için önemine dikkat çeken Başkan Uysal, “Bizler bu konseyin değerini bilmeliyiz. Birlikte yaptığımız işbirlikleri ve çalışmalardan her zaman memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim" dedi. Başkan Uysal, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesinin bulunduğu Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin Kent Konseyi çalışmalarının önemli bir bileşeni olabileceğine dikkat çeken Başkan Uysal, merkezin yeni dönemde Kent Akademisi, Kent Enstitüsü ve Tasarım Atölyesi çalışmalarıyla içeriğinin daha da zenginleşeceğini söyledi.


Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ise kent kimliğini koruyarak, kente hizmet etmenin önemine dikkat çekerek, “Bizim için yerel yönetimler konusunda en önemli şey erişilebilirlik. Sizlere her zaman kolaylıkla ulaştık. Konseyimize vermiş olduğunuz desteklerden ve birlikte yaptığımız başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.



TÜRSAB’DA turizmi konuştu


Başkan Uysal, ayrıca ziyaretler kapsamında, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu’nu ziyaret etti. Kurulun Kaleiçi’nde bulunan binasında Kurul Başkanı Ferit Turgut ve kurul üyelerince karşılanan Başkan Uysal, yeni döneme ilişkin turizm projelerini sektör profesyonelleriyle paylaştı. Yeni dönemde Muratpaşa’nın dijital turizm stratejisini oluşturacaklarını belirten Başkan Uysal, dijital turizm tanıtımı ve interaktif kioskların bu dönemin çalışmaları olacağını söyledi.



Muratpaşa’yı sahip olduğu değerlerle uluslararası turizm pazarında aranan, sorulan ve ziyaret edilen bir destinasyon haline getireceklerini belirten Başkan Uysal, “Kaleiçi, Haşim İşcan ve Balbey’in ziyaret edilebilir, keşfetmeye açık ve güvenli bir destinasyon olduğunu hedef pazarlara anlatacağız. Dijital pazarlama, kullanıcı deneyimi ve yerel deneyim pazarlama standartları geliştirerek hedef pazarlarda seyahat ve karar verme alışkanlıkları sürecine Muratpaşa olarak dahil olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 13:39
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