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Uysal , Meydankavağı sakinleriyle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meydankavağı Mahallesi’nde düzenlenen Halk Günü’nde mahalle sakinlerinin 5 yıl içinde Turunç Masa’ya 16 bin 415 kez ulaştığı belirterek, “Yüzde 87.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:57
Uysal , Meydankavağı sakinleriyle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meydankavağı Mahallesi’nde düzenlenen Halk Günü’nde mahalle sakinlerinin 5 yıl içinde Turunç Masa’ya 16 bin 415 kez ulaştığı belirterek, “Yüzde 87.2 memnuniyet sağlanmış. Eğer siz memnunsanız biz de memnunuz” dedi.


Muratpaşa Belediyesi’nin “Biz size geliyoruz” sloganıyla düzenlendiği Halk Günlerinde bu kez adres ilçenin 30 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ikinci mahallesi Meydankavağı oldu.


Mahallilerle buluşmasında 5 yıl içinde Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarını dökümünü yapan Başkan Uysal, Meydankavağı’nda 99 çöp konteynerini yeraltına alındığını, 79 bin 377 metrekarelik park-yeşil alan çalışmasını tamamladıklarını söyledi. Bu dönemde 26 bin 167 metre asfalt çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Tam 53 bin 938 ton sıcak asfalt kullandık. Dile kolay 26 kilometre. ‘Buna paranız nasıl yetiyor?’ diye soruyorlar. Yeter, milletin her kuruşuna özenirseniz yeter” dedi.


Meydankavağı’nda bin 199 evin Çevreci Komşu Kart’ı aktif olarak kullandığı ve bu sayede 100 bin 732 lira karşılığı puan kazandıklarını aktaran Başkan Uysal, “Meydankavağı Mahallesi’nden komşularımız, Turunç Masa’mıza 16 bin 415 kez başvuruda bulunmuş. Geri dönüşlerin ortaya koyduğu memnuniyet oranı ise yüzde 87.2. Eğer siz memnunsanız bez de memnunuz” diye konuştu.


Başkan Uysal, ayrıca belediyenin yer tahsisiyle yapımı mümkün olan Burdurlu Hasan Dikici Camii’nin temelini 15 Eylül 2018’de Burdurlu Hasan Dikici Cami Vakfı ile birlikte atıldığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:57
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