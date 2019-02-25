Uysal Kıyıcaklılar ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri gezerek vatandaşlardan destek istedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal seçim gezilerine, eşi Sevim Uysal’ın yanında BBP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik, parti yöneticileri, partinin belediye meclisi üyesi adayları da katıldı. Kıyıcak Mahallesi Kavakdibi mevkii ve Hamzafakıhlı Mahallesi Karacak bölgesinde ki vatandaşlarla buluşan Başkan Uysal vatandaşların dertlerini dinleyerek destek istedi. Kıyıcak girişinde havai fişeklerle karşılanan ve Kıyıcaklıların sevgi gösterilerine teşekkür eden Uysal birçok olumsuzluklara rağmen 5 yılda güzel işler yaptıklarını belirtti. Başkan Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’ne, gül hilale oy istiyoruz. Beni tanıyorsunuz, Ereğli’deki çalışmalarımı biliyorsunuz. Bir karar vereceksiniz. ‘Bizim bir kardeşimiz var’ diyerek bizde ona oy verelim demenizi bekliyorum. Benim için en önemli şey rabbim bana fırsat vermiş. Sen demiş halka hizmet etmek için bu koltuğa oturdun, otur o zaman terle. 6 seçimde terledim. 15 Temmuz’da terledim. 1.5 2 saatlik uykuyla ayakta kaldım. Benim bir görevim var. Bu ülkeye ve bu memlekete bir borcum var" dedi.

Kıyıcak mahallesi Kavakdibi’nde yaşayan vatandaşlar ise bölgeye hizmetin yıllar sonra Başkan Uysal ile geldiğini belirtirken konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, ”Biz Alaplı sınırında bir yeriz. Kanalizasyonumuzu, yolumuzu, çocuk parklarımızı siz yaptınız. Bizim buralar herhalde oy az diye unutulmuş yerlerdi. Ama siz sürekli geldiniz, derdimizi dinlediniz ve sorunlarımızı çözdünüz.Biz Ereğli ve Alaplılılar olarak evladımıza sahip çıkacağız” dediler. Hamzavakıflı’ya bağlı Karacak’ta ise Roman vatandaşlarla buluşan Başkan Uysal’a mahalleliler her zaman desteklerinin Başkan Uysal’la olduğunu belirtirken konuşmalarında şu ifadelere yer verdiler,“Biz hizmeti sizinle gördük. Yıllarca hep kandırıldık. Yollarımızı asfalt ve parke yaptınız. Önceden köydük ama mahalle olduğumuzu sizinle anladık. Kanalizasyonumuz yoktu, siz getirdiniz. Suyumuz yoktu siz getirdiniz. Roman kardeşimizi meclis listenize aldınız. Biz bunları asla unutmayız. Bu mahalleye bir Boray Baycık geldi bir de siz.Her zaman desteklerimiz sizinle. Yaptıklarınızdan Allah razı olsun.”