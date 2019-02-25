0553 313 94 23

Uysal Kıyıcaklılar ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri gezerek vatandaşlardan destek istedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
Uysal Kıyıcaklılar ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri gezerek vatandaşlardan destek istedi.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Hüseyin Uysal seçim gezilerine, eşi Sevim Uysal’ın yanında BBP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik, parti yöneticileri, partinin belediye meclisi üyesi adayları da katıldı. Kıyıcak Mahallesi Kavakdibi mevkii ve Hamzafakıhlı Mahallesi Karacak bölgesinde ki vatandaşlarla buluşan Başkan Uysal vatandaşların dertlerini dinleyerek destek istedi. Kıyıcak girişinde havai fişeklerle karşılanan ve Kıyıcaklıların sevgi gösterilerine teşekkür eden Uysal birçok olumsuzluklara rağmen 5 yılda güzel işler yaptıklarını belirtti. Başkan Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’ne, gül hilale oy istiyoruz. Beni tanıyorsunuz, Ereğli’deki çalışmalarımı biliyorsunuz. Bir karar vereceksiniz. ‘Bizim bir kardeşimiz var’ diyerek bizde ona oy verelim demenizi bekliyorum. Benim için en önemli şey rabbim bana fırsat vermiş. Sen demiş halka hizmet etmek için bu koltuğa oturdun, otur o zaman terle. 6 seçimde terledim. 15 Temmuz’da terledim. 1.5 2 saatlik uykuyla ayakta kaldım. Benim bir görevim var. Bu ülkeye ve bu memlekete bir borcum var" dedi.


Kıyıcak mahallesi Kavakdibi’nde yaşayan vatandaşlar ise bölgeye hizmetin yıllar sonra Başkan Uysal ile geldiğini belirtirken konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, ”Biz Alaplı sınırında bir yeriz. Kanalizasyonumuzu, yolumuzu, çocuk parklarımızı siz yaptınız. Bizim buralar herhalde oy az diye unutulmuş yerlerdi. Ama siz sürekli geldiniz, derdimizi dinlediniz ve sorunlarımızı çözdünüz.Biz Ereğli ve Alaplılılar olarak evladımıza sahip çıkacağız” dediler. Hamzavakıflı’ya bağlı Karacak’ta ise Roman vatandaşlarla buluşan Başkan Uysal’a mahalleliler her zaman desteklerinin Başkan Uysal’la olduğunu belirtirken konuşmalarında şu ifadelere yer verdiler,“Biz hizmeti sizinle gördük. Yıllarca hep kandırıldık. Yollarımızı asfalt ve parke yaptınız. Önceden köydük ama mahalle olduğumuzu sizinle anladık. Kanalizasyonumuz yoktu, siz getirdiniz. Suyumuz yoktu siz getirdiniz. Roman kardeşimizi meclis listenize aldınız. Biz bunları asla unutmayız. Bu mahalleye bir Boray Baycık geldi bir de siz.Her zaman desteklerimiz sizinle. Yaptıklarınızdan Allah razı olsun.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    21 Yaş Altı Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ertelendi
    1. 21 Yaş Altı Ligi'ndeki..
    2. Görenler şok oldu! Balığa çıktı, ağına..
    3. Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı
    4. "Türkiye'ye 13,2 milyar dolarlık..
    5. FETÖ'nün TSK yapılanmana operasyon
    6. İki gencin öldüğü trafik kazası..
    7. "Berlin'deki finale gitmek için daha..
    8. Ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı..
    9. Çan Belediyesikar eritmeye termal..
    10. Güredil Kalesi havadan görüntülendi
    11. İşletmeler için 3 önemli unsur, kar,..
    12. Cumhur İttifakı adayı Tuna’dan Akşener..
    13. Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri..
    14. Türk-Rus ilişkileri altın çağını..
    15. MMO Konya Şubesinde "Çocuklarda ekran..
    16. Gençler kan bağışında bulaşacak
    17. Afrika'da hain saldırı! Camiyi ateşe..
    18. Adana’da yüzme yarışları
    19. Kulüp basın sözcüsü Uğur Özden: Arkas..
    20. Başkan adayı Gökçe: "Salihli’de..
    21. Borsa ilk yarıda yükseldi
    22. Borsada günün ilk yarısı (2)
    23. Mitinge atıyla geldi
    24. Bu kadınlar Türkiye’de bir ilk olarak..
    25. Borsada günün ilk yarısı (1)
    26. Eski Yargıtay üyesine 11 yıl hapis..
    27. Türk profesörler üretti! Amerikalılar..
    28. Çeyrek final rövanş maçlarını..
    29. Şahin: “Atakum’u dünya tanıyacak”
    30. Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti