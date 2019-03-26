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Uysal: " Kırcami’de toprak sahibi 10 daireden 5’ini alacaksa şimdi 6’sını alacak"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan Kültür Sitesi’nde düzenlenen toplantıda Kırcami’de imar simsarlarına geçit vermeyip zayiat oranını yüzde 40 seviyesinde tuttuklarını belirterek, “Bu, komşularımız için ilave bir yüzde 10 inşaat hakkı demek.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Uysal: " Kırcami’de toprak sahibi 10 daireden 5’ini alacaksa şimdi 6’sını alacak"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan Kültür Sitesi’nde düzenlenen toplantıda Kırcami’de imar simsarlarına geçit vermeyip zayiat oranını yüzde 40 seviyesinde tuttuklarını belirterek, “Bu, komşularımız için ilave bir yüzde 10 inşaat hakkı demek. Yani toprak sahibi 10 daireden 5’ini alacaksa şimdi 6’sını alacak” dedi.


Başkan Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, CHP ve İYİ Partili yöneticilerle birlikte Güzeloluk Mahallesi Kültür Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen toplantıya site sakinlerinin ve mahallelilerin ilgisi yoğundu.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Güzeloluk Mahallesi’nin Kırcami imar planlaması içinde bulunan yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Kırcami imar planlarıını, bin ölçekli planlama ve 18 uygulaması aşamasında devraldıklarını belirten Başkan Uysal, tüm süreci mahalle sakinleriyle, muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşarak tapu aşamasına getirdiklerini söyledi.


Planların iptal olma tehlikesi yaşadığı anlar olduğunu ama revizyon planlarla bunları aşmayı başardıklarını anlatan Başkan Uysal, “Geçtiğimiz yaz aylarında bir iptal kararı verildi. Bütün gücümüzle hukuk mücadelesi başlattık. Sonuçta imar planı tahakkuk etti ve tapular dağıtıldı. Şimdi iyi bir şehirleşme kaliteli bir Kırcami için kolları sıvadık” diye konuştu.


Kırcami’de ‘imar simsarlarına’ geçit vermeyerek tüm planlamanın belediye personeli eliyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu sayede yüzde 40 zayiat sınırında kalabildik. Yüzde 50 zayiat herkes için makuldü. Bu, komşularımız için ilave bir yüzde 10 inşaat hakkı demek. Yeni toprak sahibi 10 daireden 5’ini alacaksa şimdi 6’sını alacak” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
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