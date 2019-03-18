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Uysal Kestaneci Mahallesi sakinleri ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 23:48
Uysal Kestaneci Mahallesi sakinleri ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal, eşi Sevim Uysal,BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Güldere ve Kestaneci mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Güldere Muhtarı Ali Tezcan tarafından karşılanan Başkan Uysal’a Muhtar Tescan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken 5 yılda mahallelerinde çok iş yapıldığını hatırlattı. Başkan Uysal ise şehrin sorunlarının tamamıyla bitmediğini belirterek Ereğli’de daha yapılacak çok iş olduğunu ifade etti. Güldere Mahallesinin ardından Kestaneci Mahallesini ziyaret eden Başkan Uysal’ı mahalle muhtarı Ahmet Özer karşıladı. Özer Başkan Uysal’a yaptığı konuşmasında, “Başkanımız yaptığı çalışmalarla 20 seneyi, 5 yılda özetledi" dedi.Başkan Uysal ise mahalle halkına yaptığı konuşmasında 5 yılda yapılan hizmetin bir gösterge olduğunu belirterek, çocuk paydalı, turizm, kültür, sanat, spor ağırlıklı, sağlıklı ve akıllı bir şehir vaat ettiği belirtti. Uysal konuşmasında, “Hangi partiden olursanız olun. Başka partileri tutuyor olabilirsiniz. Başka partilerde bizim ülkemizin partisi. Onların üyesi, delegesi ve gönüldaşı da olabilirsiniz. Ben ayrımcılık düşünmüyorum. Benim hiç kimsenin yaşam ve hayat tarzına karışmadığımı da biliyorsunuz. Benim işim hizmet etmek, halkın ihtiyaçlarını karşılamak, ne talep ediyorsanız onları yapmak. Benim görevim hizmetkârlık. Benim 5 yılım artık sizler için bir gösterge. Bir 5 yıl daha hizmetkâr olmak istiyorum. Bu bir yerel seçim. Sizler bu seçimde milletvekili seçmiyorsunuz. Ereğli’nin 5 yıllık geleceğini, 5 yıllık gelecekte nasıl bir belediye başkanı olmasını seçeceksiniz. Bu yüzden Ereğli’nin büyük bir birliğe ihtiyacı var. Kavgasız, gürültüsüz, kardeşçe yaşamaya ihtiyacı var. Huzura ihtiyacı var. Gözlerindeki ışıltıyı, içinizdeki sıcaklığı, kalbinizdeki sevgiyi görebiliyorum. Ben bu halkın sevgisini kazanmışım ya, bundan sonra belediye başkanı olsam ne olur olmasam ne olur? Sağlıklı şehirde doktora oy verin gerisini merak etmeyin."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 23:48
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