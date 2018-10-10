0553 313 94 23

Uysal: İstanbul'da 50 yıl su problemi yaşanmayacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Uluslararası Su Kongresi ve Fuarı tanıtım toplantısında konuştu. Uysal, ''İstanbul önümüzdeki 50 yıl su problemi yaşamayacak ve yaşanabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilen bir şehirdir" dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:40
Uysal: İstanbul'da 50 yıl su problemi yaşanmayacak

11 - 13 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Uluslararası Su Kongresi ve Fuarı tanıtım toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapıldı. Törene,  İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Arap Su Birliği Genel Sekreteri Khaldon Khasman, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi İzzet Öztürk ve çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Törende ilk sözü alan İSKİ Genel Müdürü  Fatih Turan, kongrenin içeriğine dair bilgi verdi.

Turan “Suyu sadece teknik anlamda konuşuyor olmayacağız, suyun her halini değerlendireceğiz. Ayrıca suyun teknolojik hali ve kültürel taraflarını da konuşacağız ve en önemlisi hayatla ilgili kısmını konuşacağız. Bu anlamda kültürel sunumlarımız da olacak. Tabii ki geleceğimizin temennisi çocuklarımız ile ilgili de etkinliklerimiz olacak" dedi.

“İSTANBUL ÖNÜMÜZDEKİ  50 YIL SU PROBLEMİ YAŞAMAYACAK"
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Dünyamızın 3'te 2'si su. Ancak bu oranın yalnızca yüzde 3'ü içilebilir konumda. Dolayısıyla su insanoğlunun her zaman karşısına bir problem olarak çıkmıştır. Hele ki 3 tarafı su ile çevrili İstanbul, dünyada en eski kentlerden biri olan kentler arasında olmuş ve belki zamanına göre en iyi, en ileri çözümler üreten bir şehir olmuştur.  Baktığımızda İstanbul insanlık tarihi içinde suya kavuşma mücadelesinde kullanılabilir suyu elde etme mücadelesinde en güzel örneklerin yaşandığı bir şehirdir. Bu organizasyonu İBB iştiraki olan İSKİ Genel Müdürlüğü yapıyor. Günümüzde İstanbul kalabalık bir şehir ve yakın çevresinde su kaynakları az olan bir şehir, önümüzdeki 50 yıl su problemi yaşamayacak ve yaşanabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilen bir şehirdir" şeklinde konuştu.

“22 ÜLKEDEN 3 BİN KATILIMCI OLACAK"
Uysal, “Su da kullanılan en son teknolojileri ve şehirdeki kullanılan suyun yönetimi konusunda en son tecrübelerin paylaşılacağı bir kongre olacak. Bu kongre İstanbul'a güzel bir katkısı olacak. Bütün dünyada su ile ilgili yaşanan sorunlar tartışılacak ve bunlara çözüm arayacağız. Su gıdadan daha önemli bir ihtiyaçtır. Su insan için olmazsa olmazı. Gelecek içinde su olmazsa olmaz. Gelecek için suyun önümüzde bir sorun olmaması için kongre yapacağız. 22 ülkeden 3 bin katılımcı olacak. Belki bağlayıcı olmasa bile yol gösteren bir kongre olur. Su konusunda İstanbul adına, ciddi sorunlar yaşayan ülkeler adına, insanlık adına hayıtlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

KONGRE 3 GÜN SÜRECEK
İstanbul Su Kongresi'nde; su kaynaklarının yönetimi ve arıtma teknolojileri, su yönetiminde döngüsel perspektif, atık su arıtma ve yeniden kullanım, kentsel altyapıda verimli bakım uygulamaları, kazısız teknolojiler ve altyapı rehabilitasyonu, atık su arıtma çamurundan sıfır atığa, çamur yönetimi, akıllı şebekeler-su endüstrisi konuları ele alınacak. Kongreye Uluslararası Su Birliği Başkanı Prof. Dr. Helmut Kroiss, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Su Vakfı Başkanı Prof. Dr. Zekai Şen, kimyasal kirleticiler, su kaynakları gibi alanlarda önemli araştırmaları bulunan ve Water 4.0 kitabının yazarı, Çevre Mühendisi David Sedlak, su idarelerinin temsilcileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:40
  1. İstanbul
  2. mevlüt uysal
  3. istanbul
  4. su

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalma sebebi
    1. İşte Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı..
    2. Irak açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    3. Galatasaray'ın dev borcu belli oldu
    4. İndirim haberleri arka arkaya geliyor!
    5. Balıkesir Belediyesi'nden destek..
    6. Muvazzaf albay FETÖ'den tutuklandı
    7. Hırsızlık şüphelisinden pişkin ifade!..
    8. Endonezya'da depremin bilançosu..
    9. Trabzonspor teknik direktörü Ünal..
    10. CHP'den doğalgaz zammına tepki!
    11. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Hiçbir kitle..
    12. Amasya'da dokuz dişli doğdu
    13. Erdoğan, Elgani ile bir araya geldi
    14. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    15. Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs..
    16. Bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar..
    17. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    18. Destici’den çarpıcı idam açıklaması:..
    19. Akhisarspor'a büyük ayıp!
    20. Aydın'da cezaevi firarisi hırsızlık..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?