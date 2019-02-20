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Uysal hizmetlerini anlatmayı sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kdz.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
Uysal hizmetlerini anlatmayı sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal,5 yıllık süre içinde yapılan çalışmalara ilişkin olarak 7 ayrı bölüm olarak hazırladığı “Hizmette Geçen 5 Yıl” videolarının 7. Bölümünü de sosyal medya hesaplarından yayınladı.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal hizmette 5 yıl boyunca neler yaptığını bir video ile anlattığı 7. bölümde 2015 yılında düzenlenen Bilim Şenliği, Spor Şenliği, ünlü yazarlar ve şairlerin katılımı ile, imza günleri, söyleşi, şiir dinletileri ile 1 ay süren kitap fuarı, ilçenin ve ülkenin önemli bir değeri olan Uzun Mehmet’in Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan ve belediye arşivindeki yerini alan Belgeseli, İnönü Parkı’nda yerini alan Osman Zeki Oral büstü ve adına düzenlenen Resim yarışması, asker uğurlama törenleri ve hizmete açılan Kent Müzesi’ne vurgu yapılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:48
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