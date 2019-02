Uysal “Her şeye rağmen çok şey yaptık”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri gezerek vatandaşlardan destek istedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim gezilerine, BBP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik, parti yöneticileri, partinin belediye meclisi üyesi adayları da katıldı. Kıyıcak Mahallesinin ardından Göktepe Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 31 Mart seçimlerinde destek istedi. Göktepe Mahalle Muhtarı Mustafa Atmış, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür ederek; “Sizin döneminizde mahallemizde birçok hizmet gerçekleştirildi. Eksikliklerimiz olabilir ancak biz mahalle olarak sizin döneminizde doğalgaza kavuştuk. Bundan sonrada mahallemizin sorunlarıyla yakından ilgileneceğinizi biliyoruz ve mahalle halkım adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.Başkan Uysal ise konuşmasında şu sözlere yer verdi,“Biz Bilim Şenliği Festivali, Osmanlı Çileği Festivali yapıyoruz zaten. Kimsenin yakasına para diye yapışmayıp, belediyenin imkânlarıyla yapıyoruz. Ancak göreve geldiğim günden itibaren benim önceliklerim şehrimin ihtiyaçları oldu, alt yapısı oldu. Her şeye rağmen, çalıştırılmama gayretlerine rağmen birçok hizmet yaptık. Gelip sizlere şunu yaptım, bunu yaptım diye şovunu yapmadım. Çünkü neden, sizler çok daha iyisini hak ediyorsunuz. Ereğli’nin önceliklerine, mahallelerimizin önceliklerine, yıllardır ötelenmiş, yapılmamış sorunlara eğildim. Şimdi yeni dönem için sizlerin de desteğiyle yapacağımız daha çok iş var. Herkesin mutlu olduğu, huzurlu bir şehir için çalışmaya devam edeceğim. Göreve geldiğimden itibaren 6 seçim yaşadım. 3 aydan hesap edersen 2 yılım seçimle geçti. 15 Temmuz hain darbe girişimi, sel felaketleri yaşadık. Üstüne, kanser dediler, bırakıyor dediler, görevden alacağız dediler, kayyum atanacak dediler. Çalıştırmamak için her şeyi yaptılar. Bütün bunlara rağmen çok şey yaptık ve inşallah sizlerin de desteğiyle 31 Mart’tan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Vereceğiniz her destek, Ereğli’de siyasetin matematiğini değiştirecek. Vereceğiniz her oyla birlikte, 31 Mart’tan sonra şunu diyecekler. Demek ki bu memlekette, dürüstlüğe, çalışkanlığa, efendiliğe halk destek oluyor. Bu memleket evladına sahip çıkıyor diyecekler.”