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Seçim 2019 Sayfası

Uysal, görevi İmamoğlu'na devretti

Mazbatasını aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelen Ekrem İmamoğlu, görevi, Mevlüt Uysal'dan devraldı- İBB eski Başkanı Mevlüt Uysal:- "Nihayetinde halkın emanetçisiyiz. Bu emaneti şimdiye kadar taşıdık ve Ekrem Bey'e teslim ediyoruz. Mührü veriyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz"- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:- "Bu emanet bizler için çok kutsaldır. Görev süremiz boyunca bu emanete hizmet etmekten elbette onur duyacağız"

17 Nisan 2019 Çarşamba 19:33
Uysal, görevi İmamoğlu'na devretti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev devir teslimi gerçekleşti.

İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'ye gelen Ekrem İmamoğlu, kokteyl salonunda meclis üyelerine hitap ettikten sonra başkanlık makamına geçti.

Mevlüt Uysal tarafından karşılanan İmamoğlu, görevi önceki başkandan aldı. Uysal, başkanlık mührünü İmamoğlu'na verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

Nihayetinde İstanbul halkının verdiği emaneti taşımakla görevli olduklarını dile getiren Uysal, "Bu seçimde, süreci hep beraber takip ettik. Şu anda, İstanbul İl Seçim Kurulu, mazbatayı Ekrem Bey'e verdi. Biz de emaneti, seçim hukuku gereği Ekrem Bey'e devrediyoruz. Süreci hep beraber takip ediyoruz. Nihayetinde halkın emanetçisiyiz. Bu emaneti şimdiye kadar taşıdık ve Ekrem Bey'e teslim ediyoruz. Mührü veriyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz." diye konuştu.

Uysal'dan sonra konuşan İmamoğlu, görevi kendisine devreden başkana teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının 16 milyon insanın bir emaneti olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu emanet bizler için çok kutsaldır. Görev süremiz boyunca bu emanete hizmet etmekten elbette onur duyacağız. Geçmişten bugüne kimin emeği geçmişse, bu şehre kim hizmet etmişse onlara yürekten minnet ve şükran duygularımı belirtmek istiyorum." dedi.

"Bu makam bizden sonra başkalarına nasip olacaktır" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah biz layıkıyla bu makamı kişilere devrederken aynı centilmenlikle devrederek onlara 'yolunuz açık olsun ' demeyi Allah bize nasip eder. Bu kavramlarla, sayın başkana teşekkür ediyoruz. İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Uysal ve İmamoğlu karşılıklı olarak bir birlerine hediye takdiminde bulundu.

Uysal'ı uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap veren İmamoğlu, "16 milyon insanın temsilcisiyiz, emanetçisiyiz. Çok güzel hizmetler yapacağız, Her anımızı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Hemşehrilerimizin katkılarıyla birçok sorunu çözeceğiz. Buna inancım tamdır. Kutsal bir göreve şu an itibarıyla başladığımın farkındayım." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu tüm İstanbulluları Saraçhane'ye davet edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, ilk icraatının ne olacağının sorulması üzerine, "İlk icraat, bu şehrin yönetim anlayışını, şeffaflığını, bu şehrin nimetlerini, insanlarını hissettirmek olacak. Buranın patronu değiliz. Hizmetkarıyız. Biz onların temsilcisiyiz, emanetçisiyiz." diye yanıtladı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:33
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Görev devri teslimi
  3. İbb
  4. Mevlüt Uysal

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