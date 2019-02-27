0553 313 94 23

Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın istiyorum”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, seçim döneminde siyasi kişiliklerin fikir ve temalarının çalınmaması için gazetecilere açıklama yapmaktan kaçındığına işaret ederek, “Ben çalınsın istiyorum.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:02
Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın istiyorum”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, seçim döneminde siyasi kişiliklerin fikir ve temalarının çalınmaması için gazetecilere açıklama yapmaktan kaçındığına işaret ederek, “Ben çalınsın istiyorum. Mental olarak yayılsın ve herkes böyle yapsın” dedi. Uysal ayrıca yeni dönemdeki hedeflerinin, şehir medeniyetini daha da yükseltip toplumun tamamına yaymak olduğunu söyledi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Gazetesi Antalya Bölge Müdürü Nihat Karataş’ı ziyaret etti. Uysal’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Karataş, " Antalya da 3000’ e yakın gazete abonemiz var.Her ay en az 1500 aileyi ziyaret ediyoruz ve istihdamlarımızla ekonomiye katkı sağlıyoruz. " dedi. Karataş, Muratpaşa Belediyesi’nin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olmasından dolayı da Başkan Uysal’a teşekkür etti.



"Bir yere kule dikme hedefimiz yok"


Burada belediye olarak yaptıkları hizmetlerden bahseden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise ilk defa hedefini açıkladı. “Bir yere kule dikmek gibi bir hedefimiz yok” diyen Uysal, “Hedefimiz şehir medeniyetini daha da yükseltmek ve bunu toplumun tamamına yaymak. Sembolik olarak söylüyorum, bir yere kule dikme hedefimiz yok. Genelde kamu yönetimleri ona hevesli oluyor. Yaşlılar, engelliler, eğitim hizmetinden yararlanamayan fakir çocuklar, kreş bulamayan çocuklar sokaktaysa kule dikmenin bir manası yok” diye konuştu.


Nüfusa göre metropol ilçelerde 100 milyon liralık asfalt dökümüyle Türkiye rekorunun kendilerinde olduğunu belirten Uysal, “Biz de inşaat yapıyoruz ama yol da yapıyoruz. Biz de imalat yapıyoruz. Kule yapmak bir şey imal etmekse, onu da yapıyoruz ama milletin ihtiyacı için ve ihtiyacına göre yapıyoruz. Sırf bir eser olsun, soyut bir eser olsun ya da bir ihale ve ciro olsun diye değil” dedi.



"Çalınsın istiyorum"


Seçim dönemindeki ziyaretlerde, gazetecilerin bulunduğu ortamlarda siyasi kişiliklerin ya da belediye başkanlarının fikir ve temalarını açıklamaktan kaçındığına dikkat çeken Uysal, “Genelde fikirlerinin, temalarının yayılmamasını ve çalınmamasını isterler. Ben çalınsın istiyorum. Mental olarak yayılsın ve herkes böyle yapsın”ifadelerini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşsizlik maaşı alma şartları 2019 değişti mi? Hangi şart kaldırıldı?
    1. İşsizlik maaşı alma şartları 2019..
    2. 12. Uluslararası Kısa Film Festivali..
    3. Başkan Kızıldaş Dolaylı Mahallesini..
    4. KKTC Maliye Bakanı Denktaş’tan..
    5. KPSS davasında 3 sanığa hapis cezası
    6. DP İl Başkanı Kadızade: “Akşener de..
    7. Suriyelilerin ikinci evliliği yasaklandı
    8. AB'den Pakistan ve Hindistan'a itidal..
    9. Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya..
    10. Bakan Kurum: "Yılda 300 bin konutu..
    11. Erzurum için kuvvetli ve yoğun kar..
    12. Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya..
    13. Giresun’da uyuşturucuya geçit yok
    14. Trabzonspor'da Yusuf ve Abdülkadir'in..
    15. MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre..
    16. Süleyman Kılınç’ın mahalle..
    17. CHP Grup Başkanvekili Özel,..
    18. Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3..
    19. Vatandaşın tanımadığı AK Parti..
    20. MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
    21. 7 kilo esrarla yakalanan şüpheli..
    22. Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun..
    23. Bakan Yardımcısı Yerlikaya,..
    24. Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak..
    25. MÜSİAD’a ‘hayırlıolsun’ ziyaretleri..
    26. Zehir taciri, özel harekatın baskını..
    27. Abdülkadir’in tedavisi Almanya’da..
    28. Galatasaray'ın başvurusu reddedildi!..
    29. Cami imamı minareden anons etti,..
    30. MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor