Uysal engelli bireylerle kahvaltıda buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal Fiziksel Engelliler Derneği ile birlikte kahvaltıda buluştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal eşi Sevim Uysal ile birlikte engelli bireylerle kahvaltıda bir araya geldi. Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk de engelli bireylere yönelik çalışmalarından dolayı Başkan Uysal’a teşekkür etti. Başkan Uysal ise konuşmasında şu sözlere yer verdi, “ Görev süremiz boyunca engelsiz bir ilçe adına önemli çalışmalar yaptık ancak bu çalışmaları asla yeterli görmedim. Çalışmalarımızı yeni dönemimizde de sürdürme gayretimiz mutlaka olacaktır. Engelli şarj istasyonları, Tebessüm cafe ve sinema başta olmak üzere ilçemizde özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamlara katılımlarını sağlamak için yeni çalışmalara imza attık. İnşallah daha çok güzel işler yapacağız.”