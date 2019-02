Uysal, “Demek ki biz doğruları yapmışız”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, partililer ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Topçalı ve Hamzafakılı mahallesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçalı Mahallesi Muhtarı Şakir Başol, Başkan Uysal’a yaptığı konuşmada, “Topçalı son 5 yıl içerisinde sizlerin büyük hizmetlerini gördü. Mahalle halkım adına teşekkür ediyorum. İnşallah sandıkta karşılığını bulacaksınız. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum” dedi. Başkan Uysal ise mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, “Yıllardır hizmet götürülmeyen mahallelerimize dönemimde ayrı bir önem verdim. Her mahalleye eşit hizmet etmeye çalıştık. Topçalı’da da güzel hizmetlerimiz oldu. Önümüzdeki dönem en büyük hayalim, Topçalı-Hamzafakılı-Bölücek bağlantı köprüsüdür. Göreve geldiğimde SBD kafe, Çilek kafe birilerine verilmiş, su ürünleri de verilecekti. Buraları halkımızın hizmetine açtım 1 liraya çay içebilsinler diye. Bu bile başlı başına hizmet anlayışımızın halkımızın yanında olduğunun bir kanıtıdır. Bugün bakıyoruz ‘Sosyal tesisler özelleştirilmeyecek’ diyorlar. Demek ki biz doğruları yapmışız. Her zaman halkımın yanında olmaya devam edeceğim.” Topçalı Mahallesinin ardından Hamzafakılı’ya geçen Başkan Uysal mahalle sakinlerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederken her zaman halkının yanında olacağını belirtti.