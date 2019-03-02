Uysal, Büyükşehir’in Kırcami ’de tapu dağıtmasını eleştirdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal, Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan merkez seçim ofisinin açılışını törenlegerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi’nin Kırcami tapularını dağıtmasını eleştiren ve süreç içinde mahkeme kararları, bilirkişi raporları, parselasyon çalışmaları, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde yaşanan uyumsuzluklar gibi birçok badireyi atlattıklarını belirtenBaşkan Uysal, “ Bugün Kırcami’ye ilişkin tapu dağıtımı var ama biz davetli değiliz” dedi.

Eşi Ümran Uysal’ın da eşlik ettiği Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da 5 yıl içinde çok temel bir farkı ortaya koyduklarını söyledi. “Özümüzle ‘İnsan’ diyoruz. İnsandan başka bir esas tanımıyoruz” diyen Başkan Uysal, toplumun yararını temel alan, insanların kardeşçe, bir arada, mutlu bir şekilde yaşamasından başka bir hedef gütmediklerini dile getirdi. Muratpaşa’da bu anlayış ve hedeflerle 5 yıllık bir çalışma dönemini tamamlarken “Belediyeler iktidar partisinden olmaza hizmet üretemez” iddiasının da yıktıklarını belirten Başkan Uysal, “Bunun iktidarla falan bir ilgisi yok. Kafan temiz olacak, ruhun temiz olacak. Sen 100 liraya 50 liralık hizmet üretemezsin ama biz o 50 lirayla 100 liralık hizmet ederiz” diye konuştu.

Kıyılar halkın kullanımında

Konuşmasına Muratpaşa’da geçmiş 5 yıl içinde yapılan hizmetleri özetleyerek devam eden Başkan Uysal, birçok proje ve çalışmada Muratpaşa farkını ortaya koyduklarını söyledi. Muratpaşa’da Türkiye’nin aksine tüm kıyıların halkın kullanımında olduğunu belirten Başkan Uysal, ilçenin bugün mavi bayraklarını dalgalandığı falez plajlarına sahip olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Halkın kullanımında olmayan bir yer varsa, bilin ki orayla ilgili bizim mücadelemiz vardır” dedi.

"Korkmayın söyleyin"

Muratpaşa farkını en net şekilde ortaya koyan bir başka çalışmanın ise Çevreci Komşu Kart olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin ilham kaynağının da Muratpaşa olduğunu söyledi. Çevreci Komşu Kart’la ilgili olarak Bakanlığı doğrudan ve dolaylı olarak defalarca bilgilendirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Ancak bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Bakanlığının projeyle ilgili yaptığı sunumlarda ‘Türkiye’de örneği var mı?’ diye sorulduğu zaman ‘Muratpaşa’ diyorsunuz. Ama sıkılmadan, sıkıştırılmadan da söyleyin, hak yerini bulsun. Helali hoş olsun ama hakkı teslim edin. Korkmayın korkacak bir şey yok” şeklinde konuşmasına devam etti.

Konuşan Muratpaşa

Başkan Uysal, bu dönem içinde Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesini de barındıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerini de hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Uysal, sivil toplumun kolunun bacağının kırıldığı, meslek odalarının gelir kalemlerinin yok edildiği, demokratik katılımın ortadan kaldırıldığı, insanlarını kendisini birinci sınıf hissetmediği, fikirlerini açıklamaktan kaçındığı bir ortamda tam tersi bir anlayışı ifade etmek için bu merkezin yapıldığını kaydetti. Merkezin kamunun kaynaklarını düzgün harcanmasını sağlamak, ortak aklı şehrin yönetimine hakim olmasını ve güçlü toplumsal inisiyatifi kamu nosyonuna entegrasyonunu gerçekleştirmek gibi amacının bulunduğunu belirten Başkan Uysal, “Demokrasimiz zinde kalsın, konuşan bir Muratpaşa olsun ve Muratpaşa’mızda insan örgütlü olduğu her alanda kamu yönetimine eklensin diye o binayı inşa ettik” dedi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi

Yine aynı şekilde Yeşilbahçe Mahallesi’nde inşa edilen Kültür Merkezi’ne Türk sinemasının ‘Sultan’ lakaplı oyuncusu Türkan Şoray’ın adını verdiklerini belirten Başkan Uysal, bunun iki nedeni bulunduğunu söyledi. Buruncu nedenin “Türkan Şoray’ın gözleri Türkiye’nin gözledir” diyerek Şoray’ın toplumu kucaklayan sevgi dolu bir sanat insanı olmasıyla ilişkili olduğunu kaydeden Başkan Uysal, ikinci nedenin ise Şoray’ın Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ilk uzanan sanatçı olmasıyla yakından bağlantılı olduğunun altını çizdi.Uluslararası Antalya film Festivali’nde ulusal uzun metraj yarışmasının kaldırıldığını hatırlatan Başkan Uysal, şöyle konuştu:“Aklınız, hayaliniz yetmiyor bu ödülün önemini kavramaya. Ulusal ligin yoksa kimse seninle maç yapmaz. Türkan Şoray Kültür Merkezi, orada duruyor ve bu yanlışı yapanların hatalarını hep yüzüne vuruyor. Her etkinlikle, her konserde, her tiyatro gösterisinde onların cahilliğini, çapsızlığını yüzüne vuruyor.”

Sürdürülebilir hizmetler

Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal hizmet alanında, spor hizmetlerinde yine farkını ortaya koyan ve bunu tüm Murapaşa sakinlerini hissettiren bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Uysal, “Sosyal hizmetler başlığı altında yer alan çalışmalarımızın hiçbiri ama hiçbiri ‘hokus pokus’ geçici işler değildir. Yaşlı hizmetleri, engelli hizmetleri öyle yapılıp bitmez. Muratpaşa’mızda bunların hepsi sürdürülebilir bir nitelik kazanmıştır” dedi.

Kırcami planları eleştirisi

Başkan Uysal, bu dönemde başta Zeytinköy, Ermenek ve 10 mahalleyi kapsayan Kırcami bölgesi olmak üzere kentsel gelişim ve planlama çalışmalarında önemli bir farkı ortaya koyduğunu söyledi. Kırcami imar planları için 5 yıl sürecince geceli gündüzlü bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, “Nefes almadık. Komşularımız zaman kaybetmesin diye Cuma günü mesai saati dışında da meclis topladık, Cumartesi günü de yine Kırcami için bi raraya geldik. Çok çalıştık imar planımız çıktı” dedi.

Bu süreçte mahkeme kararları, bilirkişi raporları, parselasyon çalışmaları, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde yaşanan uyumsuzluklar gibi birçok badireyi atlattıklarını belirten Başkan Uysal, “Ama bugün Kırcami’ye ilişkin tapu dağıtımı var ama biz davetli değiliz” dedi. Tüm bu planlama süreçlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun da baskısı sayesinde bir engel çıkarmadığı için her zaman “Sağ olun” dediklerini belirten Başkan Uysal,‘Önce iptal edildi sonra iptali kaldırttık’ diyorlar.Ya iptal eden de kaldıran da sensin, her ikisini de sen yaptırdın ya da her ikisini de sen yapmadın. Herkes bilir, 18 uygulamasını yapan tapuları dağıtır. ”dedi.

Biz yaparız

Muratpaşa’da barışın, sevginin, saygının, kardeşliğin yükselmesinin, uygarlığın bir birimize inanmanın ve güvenmenin, hizmetleri eşit paylaşmanın, bir ve beraber olmanın belediyeciliğini yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Uysal, “Bunu artırarak, geliştirerek devam edeceğiz. Bunu da bizden başka kimse yapamaz. Biz yaparız, Millet ittifakı yapar. Kafası, ruhu temiz, milletin menfaatini düşünen insanları yapabilir” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı ve Millet ittifakı Muratpaşa adayı Ümit Uysal’ın merkez seçim ofisi açılışı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek’in konuşmasının ardından aralarında CHP Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, İYİ Parti Milletvekilleri Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, Tuba Vural Çokal ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın da bulunduğu kalabalık bir grup tarafından açıldı. Merkez seçim ofisinin açılışında ayrıca Ümit Uysal’ın seçim şarkısı da ilk kez Muratpaşa sakinlerine sunuldu.