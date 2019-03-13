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Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:44
Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi. Uysal, Büyükçekmece’de yani ulaşım akslarının müjdesini vererek, “Güzelşehir’den yola çıkan bir vatandaşımız, 3. Havalimanı’na Florya’dan yola çıkan bir vatandaşımızdan daha hızlı ulaşacak” dedi.


31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Konyalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Konyalı vatandaşlara hitap eden Uysal, Büyükçekmece’de gerçekleştireceği projeleri anlatarak, seçildiği taktirde Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağını söyledi.



“Büyükçekmece’de hizmet eksikliği var”


Büyükçekme’de hizmet eksikliklerine değinen Başkan adayı Uysal, ”Burada hakikaten ciddi eksiklikler var. Ben buraya gelinceye kadar Büyükçekmece’de bu kadar hizmet eksikliği olabileceğini tahmin etmiyordum. Sayın Belediye Başkanımızla Marmara Belediyeler Birliğinde birlikte çalışıyoruz. Ben Marmara Belediyeler Birliği Başkanıyım o da Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı. Ben bir toplantıda, ‘kendileri benim yardımcım’ demiştim o bu lafıma çok alınmış. Nihayetinde ben başkanım o da başkan yardımcısı. Kendisiyle Marmara Belediyeler Birliğindeki ikili diyaloglarımızda gayet iyiydi. Ben Hasan Bey’i diğer CHP’li belediyelerden daha farklı, hizmette ayrım yapmayan ve hizmet konusunda hassas birisi olarak hayal ederdim. Büyükçekmece’yi gezmeye başladığımda Türkoba Mahallesi’ni görünce, ‘İstanbul’da böyle bir mahalle mi var dedim?’ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düşündüm, ‘İstanbul’un nerelerinde böyle yerler vardır?’ Evet bir yer daha var orası da Avcılar Yeşilkent. Başkada bir yer yoktur herhalde” dedi.



“Büyükçekmece 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi olacak”


Büyükçekmece’nin ulaşım sorunlarının çözülebilmesi için yeni yol güzergahlarının yapılması gerektiğini belirten Uysal, “Büyükçekmece’de metronun, metrobüsün yapıldığını düşünürsek, direk merkeze, 3’üncü köprüye ve 3’üncü havalimanına ulaşım akslarının yapıldığını düşündüğümüzde Güzelşehir’den yola çıkan bir vatandaşımız, 3’üncü Havalimanı’na Florya’dan yola çıkan bir vatandaşımızdan daha hızlı vardığında, buralar Florya’dan daha değerli hale gelir. Bu hizmetleri Büyükçekmece’mize yaptığımızda önümüzdeki 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi olur. Biz bunları söylediğimizde, Büyükçekmece’yi Esenyurt’a dönüştürecekler diyorlarmış ama kendi yaptıkları Beylikdüzü’ne bir şey demiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘yatay mimari’ diyor. Yatay mimari beş kattan fazla olmamalı diyor. O zaman yatay mimariden taviz verirsek hesabını bizden sorar. İnşallah, İstanbul’un en güzel yatay mimari örneği Büyükçekmece olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:44
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