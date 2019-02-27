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Uysal: "Büyükçekmece’nin geleceğini beraber şekillendireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı” programında eğitimcilerle bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:09
Uysal: "Büyükçekmece’nin geleceğini beraber şekillendireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı” programında eğitimcilerle bir araya geldi. Katılımcılara hitap eden Başkan Uysal, “Büyükçekmece’nin geleceğini beraber şekillendireceğiz” diye konuştu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de eğitim alanında hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve eğitimcilerle “Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı” programında bir araya geldi. 600’ün üzerinde davetlinin katıldığı programa ayrıca Büyükçekmece İlçe Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da katıldı. Program öncesi masaları dolaşan Uysal, misafirlerle tek tek selamlaştı. Seçim çalışmaları boyunca ‘gençlere ve eğitime’ pozitif ayrımcılığı vurgulayan Uysal, bu programda da bu sözünü yineledi.



“Büyükçekmece’de eğitime pozitif ayrımcılık”


Büyükçekmece’nin geleceğini değiştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Uysal, "Bir ilin, bir ilçenin geleceğini şekillendiren bu salonu dolduran sizin gibi değerli eğitimcilerdir. Büyükçekmece’nin geleceğini hep beraber şekillendirmeye adayız. Büyükçekmece’nin geleceği ile ilgili buralarda neler yapılması gerektiğini düşünmeye başlayınca, eğitim muhakkak bu işin içinde olmalı diye düşündük. Eğer biz yaptıklarımızı yapacaklarımızı eğitimle, eğitimcilerle istişare ederek, birbirimize destek olarak, dayanışma içinde yaparsak daha hızlı ve daha verimli yapacağımızı düşünüyorum. Eğitimcilerden destek alan her iş, her zaman başarıya ulaşmıştır. Bir ilçe olarak bu konuda ne yapabiliriz, neyi değiştirebiliriz ki diye bakmamak lazım. Eğitimle iç içe, eğitimden omuz alarak yapılan işler her zaman başarılı olmuştur. Bir ilçede sizlerin ve bizlerin yapacağı işler bu ilçeyi değiştirirse bu değişim İstanbul’a, ülkemize, dünyamıza etki gösterebilir. Sizler eğitimin içindesiniz, buranın kahrını yükünü çekenler siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Biz geldiğimiz zaman sorunlarınıza, sıkıntılarınıza çözüm bulabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.



"Büyükçekmece’de donanımlı okul eksiliği var”


Büyükçekmece’de okul ve nitelikli eğitim yerlerinin eksikliğini vurgulayan Uysal, "Bunun sebebi ise bakanlık veya bir bağışçı okul yaptırmak istediğinde arsa bulamadıktan sonra oraya okul yapma şansı yok. Arsayı hazırlama görevi belediyede olmalıdır. Okul arsası üretmek üzerine, Belediyenin eğitimle ilgili çok önemli ve ciddi katkısı, desteği olmak zorunda. Belediye desteği olur ise okulda problemler de çözülebilir. Eğitimde çok önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Okullarımızın ihtiyacı olan, spor alanları, bahçesindeki spor sahaları ve laboratuvarları konusunda katkılarımız olmak zorundadır” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:09
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