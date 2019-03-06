Uysal: Büyükçekmece'de sosyal ve kültürel etkinlikler artacak

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, CNN Türk televizyonunda canlı yayında Zeynep Özyol’un sorularını cevaplandırdı. Büyükçekmece için hazırladığı 25 projenin detaylarını anlatan, metro ve metrobüs vaatleri ile ilgili projeleri açıklayan Mevlüt Uysal, hayat tarzına müdahale etmeye değil hizmet etmeye aday olduklarının altını çizdi.

“VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUN”

Büyükçekmece’de içkili restoran ve eğlence yerlerinin durumuyla ilgili bir soruyu cevaplandıran Uysal, “Türkiye’nin hayat tarzı gibi konuları aşmış olması gerekiyor. Nihayetinde belediye başkanı seçiyorlar. Belediye başkanı hizmet eder, kimsenin günahının sevabının listesini tutacak hali yok. Ben şu anda İBB Başkanıyım. Boğaz’ın kenarında bu tür restoranlar, mekanlar var. İBB Başkanı olarak oralara müdahale etmediğim halde dönüp Büyükçekmece’ye mi müdahale edeceğim? Seçim yarışında hizmetlerle yarışma cesareti bulamayanlar, ‘Hayat tarzınıza müdahale edecek. İçkili restoranlar kapanacak’ iddialarıyla oy toplamaya çalışıyor. Bu tür konuları Türkiye’nin aştığını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda ikna olduklarını düşünüyorum” dedi.

“SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELERİ DAHA DA ARTTIRACAĞIZ”

Uysal, seçildiği taktirde Büyükçekmece Festivali’nin devam edeceğini belirterek, “Büyükçekmece Belediyesi’nin yaptığı güzel şeylerden birisi festivaldir. Büyükçekmece’de yapılan iyi ve güzel şeyin her birine sahip çıkarız. İyi olmayanları yapmayız. Yeni iyiler de ekleriz. Büyükçekmece’de festival edem etmelidir. Büyükçekmece’yi İstanbul’un Avrupa yakasının merkezi yapacaksak, kültürel olarak da merkez yapmak zorundayız. Sadece bir festival değil, birkaç tane festival olmalıdır. Bu kadar güzel bir koy varsa uluslararası su oyunları da gelmelidir. Sosyal ve kültürel aktiviteleri daha da arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

ESKİ BELDELERİN ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLECEK

Büyükçekmece’de ulaşım ile birlikte altyapı ve belediye hizmetlerinin eksikliği problemi olduğunun altını çizen Mevlüt Uysal, 2008 yılında Büyükçekmece ile birleşen Celaliye, Kumburgaz, Mimarsinan ve Tepecik gibi Büyükçekmece ile birleşen beldelerin olduğu mahallelerin anormal derecede altyapı ve hizmet eksikliği içinde olduğunu söyledi.

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “İstanbul’da coğrafya olarak Büyükçekmece’den daha güzel bir ilçe yok. Ortasında göl olan ve bir koy etrafına kurulmuş bir ilçe. Ve uzun 26 kilometrelik Türkiye’nin en büyük kumsallarının olduğu bir sahili var. Büyükçekmece’yi tekrar hak ettiği güzelliğe kavuşturalım istiyoruz. Onu vaat ediyoruz. İlçede maalesef bu konuda çok ciddi bir hizmet eksikliği var. Bu önemli ilçe yine hak ettiği yere gelmeli.”

MAHALLELERİN İMAR PLANLARI UYUMLU HALE GETİRİLECEK

Büyükçekmece’nin 196 kilometrekare yerleşim alanıyla Bağcılar’ın yaklaşık 10 katı bir büyüklüğe sahip olduğuna dikkat çeken Mevlüt Uysal, Belde belediyelerinin en önemli kapatılma nedeni yan yana iki belediyenin imar planlarının birbiriyle örtüşmemesi olduğunu hatırlattı. Bu sıkıntıların giderilmesi için en önemli ayağın mahallelerdeki imar planlarının yeniden yapılarak birbiriyle ve merkezle uyumlu hale getirilmesi olduğunu belirten Uysal, “Celaliye ve Kumburgaz’dan çıkan bir kişi E-5’e çıkmadan yan yollardan ilçe merkezine ulaşabilmelidir. Büyükçekmece’de en büyük sorun, eski beldelerin merkezle bağının kopuk olması. Bir planlama sorunu var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yatay mimari konusunda kesin talimatı var. Coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi olan Büyükçekmece, planlama ve yatay mimari örnekleri olarak İstanbul’un en güzel ilçesi olmalıdır. Bu güzel ilçede yatay mimarinin güzel örneklerini de sunabilirsek, o zaman bütün Türkiye’ye örnek olacak bir ilçe olur” şeklinde konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE’YE BU YAZ METROBÜS GELECEK!

Yenilenen eski banliyö hattının 63 kilometrelik bir metro hattı olarak birkaç gün sonra açılacağını hatırlatan Uysal, metrobüsün en az 100-150 bin yolcusunun bu hatta kayacağını belirterek, yoğunluğu azalan metrobüsü Büyükçekmece’ye kadar uzatacaklarını müjdeledi.

Uysal, “Büyükçekmece yokuşu belirli viyadüklerle yükseltiler yapılarak çıkılabilir. Şu anda yolcu yoğunluğundan kaynaklanan sorunu aşmış vaziyetteyiz. Bu yaz itibariyle metrobüsü Büyükçekmece’ye uzatırız” dedi.

YENİKAPI-TÜYAP METROSU BÜYÜKÇEKMECE’YE UZATILIYOR

Anadolu yakasında E-5 üzerinden Tuzla’ya kadar işleyen bir metro olduğunu, Avrupa yakasında da Yenikapı’dan Silivri’ye gidecek metronun birinci etabının Yenikapı-TÜYAP arası planlandığını aktaran Uysal, “Madem ki Büyükşehir’den Büyükçekmece’ye aday olduk. 32 kilometrelik birinci etabı 37 kilometreye çıkartarak metroyu Büyükçekmece merkeze indirelim diyoruz. Teknik çalışmaları yapılıyor. İlk etabın merkeze kadar uzatılması için Büyükçekmece yokuşunun plan çalışmaları yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“HERKESE HİTAP EDEN PROJELERİMİZ VAR”

Büyükçekmece’ye yapacakları 25 projenin içinde herkese hitap eden eserler olduğunu vurgulayan Mevlüt Uysal, şunları kaydetti; “Eğer bir anne çocuklarını parkta oynatamıyorsa, onun için belediye hizmetinin çok bir anlamı kalmıyor. Yada bir delikanlı halı saha maçı için başka ilçeye gitmek durumunda kalıyorsa, başka devasa yatırımların bir önemi kalmıyor. Ya da sokağa çıkan vatandaşlar, ‘Şöyle bir sahilde yürüyeyim, hava alayım. Hem de sporumu yapayım. Sahilde oturduğum zaman uygun fiyata bir yemek yiyebileceğim, çay içebileceğim bir yer var mı?’ diye soruyor. Dolayısıyla biz, oyunu istediğimiz her insanın ihtiyacını çözecek çalışmaları yapmaktayız. 25 projemiz bunların hepsini kapsıyor.”

“KAMU GÖREVLİLERİ BAŞKA İLÇEDE OY KULLANAMAZ”

Mevlüt Uysal, bazı kesimlerce gündeme getirilen “5 bin polis Büyükçekmece’de oy kullanacak” iddiasının, ilçe nüfus müdürlüğünde sahte seçmen kayıtları yaptığı için tutuklanan belediye çalışanının ve ona yardım eden mevcut başkanın yakın akrabasının durumunu örtbas etmek için söylendiğini belirtti.

Uysal, “Yerel seçimlerde her kim görevliyse, kendi kayıtlı olduğu ilçenin dışında oy kullanamaz. Fatih, Bahçelievler veya Bağcılar’da kayıtlı, ancak Büyükçekmece’ye seçim görevlendirmesiyle giden İstanbul polisinin yada başka bir kamu görevlisinin yerel seçimde Büyükçekmece’de oy kullanma imkanı yok. Oyu ancak dönüp kayıtlı olduğu ilçesinde kullanabilir” dedi.