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Uysal, Büyükçekmece'de seçim çalışmalarına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal:- "31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ne 3 ay gibi kısa bir süre kaldı. Ev ev, kapı kapı gezerek her seçmene ulaşmamız gerekiyor. İnsanlara Büyükçekmece'nin AK Partili olmadığında insanımıza neler kaybettirdiğini anlatabilmemiz lazım"- "Büyükçekmece'de de halkımız bize yüzde 45 oy veriyor ama neden birinci parti olamıyoruz diye düşünmeli ve bundan kendimize pay çıkarmalıyız. Daha çok kişiye ulaşmalı ve bu kişileri oy vermeye ikna etmeliyiz"

30 Aralık 2018 Pazar 21:47
Uysal, Büyükçekmece'de seçim çalışmalarına başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, yerel seçimlere 3 ay gibi kısa bir süre kaldığını belirterek, "Ev ev, kapı kapı gezerek her seçmene ulaşmamız gerekiyor. İnsanlara Büyükçekmece'nin AK Partili olmadığında insanımıza neler kaybettirdiğini anlatabilmemiz lazım." dedi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı gösterilen Uysal, Büyükçekmece AK Parti İlçe Teşkilatında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek, seçim çalışmalarının startını verdi.

Uysal burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında başlattığı hizmet belediyeciliği anlayışını; tevazu, samimiyet ve gayretle Büyükçekmece'de hayata geçireceklerini söyledi.

Büyükçekmece'nin AK Parti'ye yüksek oy verdiğini hatırlatan Uysal, "O zaman bize görev düşüyor. Daha çok çalışıp daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor. Çünkü Büyükçekmece halkı, AK Parti'ye belediyeyi vermek için o kadar çok gayret sarf ediyor. Ama bazı eksikliklerimizden dolayı bu bugüne kadar gerçekleşemedi. Eğer iyi tahlil yaparsak doğru teşhis koyarsak neticeyi güzel alırız. Her konuyu ayrı ayrı konuşmamız gerektiğine inanıyorum. 'Akıl akıldan üstündür' her kesim ile görüşüp istişare yaparak karar almalıyız. Bunu yaparsak ben inanıyorum ki Büyükçekmece'nin kaderini değiştiririz. Muhakkak takım oyununda yönetici kadar kadrodakilerin büyük etkisi vardır. Hep birlikte Büyükçekmece'yi hizmet belediyeciliği ile buluşturacağız." diye konuştu.

Siyasetin, bir takım işi olduğunu anlatan Uysal, bunun as oyuncularının da parti teşkilatı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine 3 ay gibi kısa bir süre kaldı. Ev ev, kapı kapı gezerek her seçmene ulaşmamız gerekiyor. İnsanlara Büyükçekmece'nin AK Partili olmadığında insanımıza neler kaybettirdiğini anlatabilmemiz lazım. Büyükçekmece'de de halkımız bize yüzde 45 oy veriyor ama neden birinci parti olamıyoruz diye düşünmeli ve bundan kendimize pay çıkarmalıyız. Daha çok kişiye ulaşmalı ve bu kişileri oy vermeye ikna etmeliyiz. Eğer bu işi yapıyorsak, emek veriyorsak neticesini de güzel sonuçlandırmak için çalışmamız gerekiyor. Aslında bu çok çok zor değil; herkes birbirine 'yanlış yapma' diyebilmeli. Doğruda destek olmalı. Vatandaşımıza anlattıklarımıza önce kendimiz inanacağız sonra da bu inandıklarımızı vatandaşımıza anlatacağız. Ben inanıyorum ki bu şekilde çalışarak Büyükçekmece’de AK Parti yüzde 50’nin üzerinde bir farkla seçimi kazanacaktır."

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Başkanı Murat Çelik, belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ile mahalle başkanları da yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 21:47
  1. Ak Parti
  2. buluşma
  3. Büyükçekmece
  4. Mevlüt Uysal
  5. seçim startı
  6. yerel yönetimler

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