Uysal: Büyükçekmece'de 3 bin 92 seçmenin Türkiye'nin hiçbir yerinde kaydı yok

Uysal, “Büyükçekmece’de 3 bin 92 seçmenin kaydı silinmiş. Bu seçmenlerin de soyadı tarandığı zaman AK Parti’ye oy verenler olduğu kolayca tespit edilen kişiler olduğunu görüyoruz. Özellikle AK Parti ilçe teşkilatlarında, mahalli yönetimlerinde görev almış kişilerin seçmen kaydından silindiğini tespit ettik” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece AK Parti İlçe Teşkilatı’nda basın açıklaması yaptı. Büyükçekmece seçimlerinde yapılan usulsüzlükler, kaydı silinen seçmenler, hayali katlarda ikamet gösterip seçmen kayıtlarının oluşturulması gibi çok sayıda şaibeyi belgeleriyle anlatarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UYSAL: “3 BİN 92 SEÇMEN TÜRKİYE’NİN HİÇBİR YERİNDE OY KULLANAMIYOR, KAYDI SİLİNMİŞ”



CHP’lilerin seçimlerdeki usulsüzlükleri kapatmaya çalıştığını söyleyen Uysal, “Türkiye, demokrasiye geçiş yaptığı günden bugüne, bu kadar tartışmalı ve şaibeli bir seçim süreci yaşamamıştı. Özellikle Büyükçekmece’de yapılan organize usulsüzlükler kamuoyunda büyük dikkat çekti. Özellikle CHP’li yetkililer 'Büyükçekmece'de o kadar tartışılacak bir şey yok' diyerek buradaki tartışmayı bir an önce kapatmak istiyor. Halbuki Büyükçekmece'de 24 Haziran'a göre bugün seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında bir artış görünse de buradaki yüzde oranı itibariyle Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir seçmen hareketliliği yaşanmış. 24 Haziran'dan itibaren yaklaşık 8 aylık süre içinde burada 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmenin kaydı düşürülmüş. 14 bin 264 yeni seçmen eklenmiş. Böylece 26 bini aşkın bir seçmen hareketliliği olmuş. Kaydı düşürülen seçmenler içerisinde ölümle düşürülenler, yurt dışına çıkanlar, askere veya il dışına gidenler de var ama hiçbir yere gidemeyenler de var. 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Özellikle seçmenlerin soyadları üzerinden AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen kişilerin kaydı silinmiş” dedi.

UYSAL: “BOŞ ARSALARA, HAYALİ KATLARA SEÇMEN KAYDI YAPILMIŞ”



Belediye ve ilçe nüfus müdürlüğü işbirliğiyle boş arsalara, hayali katlara seçmen kaydı yapıldığını söyleyen Uysal, “Seçmen kayıtları üzerindeki değişiklikler organize bir şekilde yapılmış. Çünkü 26 bini aşkın seçmen hareketliliğini birkaç kişinin yapabilmesi, kurumların verilerini kullanmadan gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Adrese dayalı kayıt sisteminde seçmen listelerinin güncellenmesi veya bir yerden başka bir yere nüfus kaydının alınabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün. Belediye kayıtlarında iskan edilebilecek bina olarak gözükmeyen bir yere ilçe nüfus müdürlüğü ikamet kaydı yapamaz. Organize usulsüzlük de burada ortaya çıkıyor. Boş arsalar, konteynerler, inşaat halindeki binalar belediye kayıtlarında iskan olarak gösterilmiş, ilçe nüfus müdürlüğünden de buralara seçmenler kaydedilmiş. Bunun haricinde yazlık olarak kullanılan boş evlere seçmen kaydı yapılmış. İş yerleri konut olarak gösterilmiş, buralara da seçmen kaydı yapılmış. Daha vahim bir durum var, sahtekarlığın çok daha ileri boyutu. Bazı binalarda hayali katlar gösterilip, o hayali katlara seçmen kaydı yapılmış. Büyükçekmece MHP İlçe Başkanı’nın oturduğu eve dahi 5 sahte seçmen kaydı gerçekleştirilmiş" diye konuştu.

UYSAL: “SEÇMEN İTİRAZLARI İÇİN KOLLUK KUVVETLERİNİN YERİNDE TESPİTİ GEREKİYOR”



İkamet olmayan yerlerde gösterilen seçmenlerin bir kısmı için itiraz ettiklerini ama itiraz süresinin yeterli olmadığını belirten Uysal, “Seçmen listeleri askıya çıktığında; boş arsalarda, bitmemiş inşaatlarda, hiç oturulmayan yerlerde seçmen olduğunu gördük ve ilçe seçim kuruluna 736 seçmen kaydı için itiraz ettik. Bu seçmenlerden 717'sinin kaydı donduruldu. Ancak kaydı dondurulan bu seçmenlerin sahte adreslerine bakıldığında da güncelleme sırasında 830 seçmen kaydının daha yapıldığını gördük. 830 seçmenle ilgili de itirazımızı yaptık. Ancak kolluk kuvvetleri tarafından birebir adres tespiti yapılması gerektiği ve bunun için de yeterli süre olmadığı için adres tespitleri yapılamayınca ilçe seçim kurulu itirazlarımızı reddetti. 26 bini aşkın seçmen hareketliliğinin yapıldığı Büyükçekmece’de askı süresi ve itiraz süresine bakıldığında kolluk kuvvetlerinin her bir seçmen kaydını yerinde tespit etmesi maalesef filen mümkün değil. O zaman zaten bizim itirazımızda da ilçe seçim kurulu; 'Evet burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış. Sahte evrak işlenmiş, belediyeden farklı adresler oluşturulmuş’ dedi.” İfadelerini kullandı.

UYSAL: “BELEDİYE SAHTE ADRES GÖSTERDİ, İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN SAHTE SEÇMENLER KAYDEDİLDİ”



İlgili konunun savcılığa intikal ettiğini vurgulayan Uysal, "Bizim itirazımız; bir seçmenin başka bir yere gidip kayıt yaptırması veya kendi özgür iradesiyle oyunu kullanmaması değil. Tamamıyla belediye ve belediye içerisindeki belirli bir ekip, aynı zamanda ilçe nüfus müdürlüğünü de bu işe alet ederek burada seçim neticesini etkileyebilecek şekilde operasyon yapılmasıdır. Usulsüz seçmen kayıtlarının birçoğu nüfus müdürlüğünde görevlendirilen belediye çalışanı Mehmet Özgür Samanlı tarafından yapıldı. Diğer memurlar günde 100 kayıt işlemi yaparken Samanlı, günde 400 işlem yapmış. Belediyeden oluşturulan sahte adresler üzerine seçmen kayıtlarının tamamına yakını bu şahıs üzerinden yapılmış. Sadece isim ve TC numaraları verilerek seçmen kaydı yapılıyor. Daha sonra seçmen getir denilen şahıslar da sadece seçim günü o şahısları getirip seçimde oy kullandırtıyor. Bu şekilde yapılan işlemde de gördüğünüz gibi yüzde 10'a yakın aktif olarak seçim neticesini değiştirebilecek sayıda oy kullandırtılmış oluyor. 17 Ocak'ta biz, Mehmet Özgür Samanlı hakkında şikayet dilekçesini verdik. 18 Ocak günü bu şahıs tutuklandı. Tutuklandıktan sonra kendisine yardımcı olan şahıslardan Osman Doğan tutuklandı. Artık iş savcılığa intikal etmiştir. Baktığımız zaman ortada gerçekten bugüne kadar herhalde seçim tarihi boyunca Türkiye demokrasi tarihi boyunca böyle bir organize işlem görmemiş vaziyette. " diye konuştu.

UYSAL: “285 KİŞİ LİSTE DIŞINDAN GÖREVLENDİRİLMİŞ, BU KANUNA AYKIRIDIR”



Sandık görevlilerinin belirlenmesi konusunda da usulsüzlükler yapıldığını anlatan Uysal, "Sandık görevlilerinin mülki idare amirleri tarafından verilen listeden seçilip belirlenmesi gerekiyor. Büyükçekmece'de 519 sandık var. Burada bir başkan ile bir başkan yardımcısıyla beraber bin 38 görevli olması gerekiyor. Bu görevlilerden 285 görevli bizzat mülki idare amiri tarafından verilen kamu görevlileri listesinden değil. Dışarıdan atanmışlardır. Dışarıdan atanan 285 kişinin içerisinden başka ilçelerde olanlar vardır. İstanbul dışında seçmen kaydı olanlar vardır. Memur olmalarını bırakalım işçi olanlar vardır. Hatta serbest çalışanlar vardır. Bu da açık bir şekilde tam kanunsuzluk diye bileceğimiz ve seçimlerin iptalini gerektirecek bir konudur" şeklinde konuştu.

UYSAL; “BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ SEÇİMLER İPTAL EDİLMELİ”



Seçimlerin şaibeden kurtarılması için Büyükçekmece'deki seçimin iptal edilmesi gerektiğine belirten Uysal, "Bu işlere bulaşan kim varsa muhakkak cezalandırılmalı ki, daha sonraki seçimlerde bu tur yanlışlar yapılmasın. En azından bu kadar organize bir iş yapılarak seçim neticesi değiştirmeye bir daha kimse yeltenmesin. Bunun demokrasimize katkı sunacağına inanıyoruz. Özelikle resmi evrakta sahtecilik suçunda her evrak için ayrı ayrı ceza verilerek böyle bir duruma kalmasın. Büyükçekmece seçimleri iptal olursa, Büyükşehir'de etkilenir mi? Şu anda, buradaki trafiğe baktığımız zaman o da etkilenecek durumda. Çünkü, en son geçersiz oyların sayımına baktığımız zaman aradaki fark 14 binlere ulaştı. 21 bin 22 bin rakamlarını değerlendirdiğimizde ciddi bir şekilde Büyükşehir de etkilenebilir. Ama buna karar verecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur” dedi.

UYSAL: “KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUĞUNUN SEÇMEN GÖSTERİLDİĞİ ŞİKAYETİYLE GELEN VATANDAŞLARIMIZ VAR”



Büyükçekmece’de çok sayıda vatandaşın farklı konularda şikayet ile geldiğini söyleyen Uysal, "İş evrakların tamamen değiştirilerek, tahrif edilerek işlem yapılmış. Bugün bir şahıs bana gelerek ‘Henüz 14-15 yaşlarındaki çocuklarının seçmen yapıldığını ve bu şekilde onlar adına oy kullanıldığını’ söyledi. Bu yönde şikayetler var. Ayrıca A-B blok şeklindeki apartmanların numaraları değiştirilerek işlemlerin yapıldığı ve bundan dolayı birçok kişinin seçmen kaydını bulamadığı ifade ediliyor” diye konuştu.